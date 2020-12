Desperfecto mecánico casi provoca una tragedia en la Isla de Ometepe

Foto: Accidente con camión en Ometepe / TN8

De puro milagro o por obra de Dios el conductor de un camión volquete se salvó de morir aplastado bajo la pesada carrocería del vehículo, que sufrió al parecer desperfectos mecánicos cuando subía una cuesta cargado de arena, hecho ocurrido en la Isla de Ometepe.

El nombre del conductor responde a Hari Urbina de 34 años de edad, quien resultó solamente con golpes, además del tremendo susto.

En el camión además viajaba un ayudante que también resultó ileso, el cual presentaba únicamente golpes que no ameritaron asistencia médica. El accidente que se registró en la cuesta ubicada en el sector de Sinacapa, solamente dejó cuantiosos daños materiales.

El camión es propiedad de una empresa constructora que actualmente está trabajando en la reparación de caminos de las comunidades de la isla y cuando sucedió el percance vial se dirigía a dejar un viaje de tierra hacia la comunidad Guyu.

Declaraciones

“Se le zafó la barra direccional, gracias a Dios no habían casas y no dañamos a nadie. Solo nos dimos vuelta ahí en el camión, me logré salir porque quedé prensado con el timón y me lograron sacar entre todos. Iba con el ayudante, nosotros veníamos del banco de material para ir a almorzar, ya ese era el último viaje”, dijo rbina, conductor del pesado camión que terminó al fondo de un pequeño abismo.

Las autoridades de Tránsito Nacional han iniciado un plan de prevención y protección a las familias nicaragüenses, que también incluye el despliegue de agentes de tránsito por las diferentes carreteras del país, esto con el fin de prevenir accidentes y evitar tragedias.

Hasta este lugar se movilizó una patrulla de Policía Nacional, será a través de la especialidad de Tránsito que se investigue las verdaderas causas de este incidente.

Conductores que pasaban por el lugar recomendaron manejar con precaución para evitar hechos trágicos durante estas fiestas decembrinas, una temporada de fin de año que es para compartir en familia.