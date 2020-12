Foto: Accidente de tránsito deja cuantiosos daños materiales en vehículos/ TN8

En la zona del puente de Esconfran en el tramo de carretera entre Bluefields y Kukra Rivers un taxi y una camioneta se vieron involucrados en un accidente de tránsito en el que solo hubo daños materiales.

Según un testigo que prefirió omitir su identidad dijo que el taxi color rojo marca Hyundai se encontraba parqueado con dirección hacia Bluefields porque iba a montar a un señor de pasajero y que la camioneta venía en dirección contraria a alta velocidad y que momentos antes de que el pasajero abordará el taxi la camioneta impactó al pequeño vehículo.

Sin embargo en este accidente la mano protectora de Dios no solo la puso sobre el pasajero sino también sobre el conductor del taxi quien se encontraba adentro del vehículo recibiendo el impacto en la puerta del conductor.

"Yo solo me hice de un lado estado sentado y sentí el fuerte impacto, quedé aturdido, luego miré que la camioneta se salió de la carretera quedando en un semi barranco al lado de la carretera y quedó con la misma dirección con la que venía, me salí del taxi y fui a ver si no había heridos en la camioneta", manifestó el conductor del taxi.

"Salieron dos o tres mujeres junto al conductor, una de ellas iba sangrando de la nariz, pararon un taxi se siguieron con rumbo a Kukra Rivers aparentemente", continuó.

El conductor de la camioneta se reservó su versión del accidente.

La camioneta marca Honda color roja placas M 291 241 quedó a un lado de la carretera en un pequeño guindo con considerables daños materiales.

El taxi quedó con daños en la dirección y carrocería. El dueño valora los daños en unos 20 mil córdobas.

Al lugar se hicieron presente agentes de tránsito de la Policía Nacional para el levantamiento del croquis para determinar la culpabilidad de los involucrados.

#Nicaragua | Accidente de tránsito en la zona del Puente de Esconfran en #Bluefields deja cuantiosos daños materiales en un taxi y una camioneta. pic.twitter.com/Zc8DnyVHIx — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 20, 2020

En el punto del impacto hasta donde fue a quedar la camioneta se logra observar el fuerte frenazo que quedó marcado con las quemaduras de las llantas sobre el pavimento.

El llamado a los conductores es a conducir con precaución, sin exceso de velocidad y no mezclar el licor con el timón, en esta época de fin de año es mejor llegar tarde que no llegar nunca.