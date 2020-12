Supuestos clientes roban productos a comerciante en Jinotepe

Foto: El robo se registra en el mercado municipal Jorge Matus Téllez/TN8

En la reconocida tienda "Damaris" del mercado municipal de Jinotepe, Jorge Matus Téllez, delincuentes robaron varias prendas de vestir valoradas en más de 4 mil córdobas, los sujetos haciéndose pasar como clientes llegaron a este establecimiento para realizar el robo.

Según Damaris Palacios: "vinieron unos supuestos clientes a eso de las siete de la mañana me preguntaron por varios estilos de camisas y de pantalones, les enseñé los estilos que ofrezco desde ese momento yo no supe más, a mi parecer yo digo que es algo malo que me echaron de tantas maldades que ocupan para realizar robos, cuando me logro percatar ya no estaban varias camisas ni pantalones, ellos realizaron lo que iban hacer y luego huyeron", agregó Palacios.

Te puede interesar: No perdonan ni los juguetes y ladrones cometen robo en Chinandega (VIDEO)

La comerciante hace el llamado a los demás comerciantes estar "a la viva" ya que el modo de operar de estos delincuentes es de manera astuta, ya que entretienen al vendedor preguntando de una u otra pieza para distraer, y los que le acompañan aprovechan a sustraer la mercadería del local.

El robo se registra en el mercado municipal Jorge Matus Téllez del portón principal 150 metros abajo.

Foto: El robo se registra en el mercado municipal Jorge Matus Téllez/TN8

Otro robo

El establecimiento tiene variedad de productos entre pantalones de varón y de mujer, camisas, zapatos, faldas, vestidos, etc. La mujer afirma que no se percató del robo hasta después que hizo inventario para guardar la ropa ya que le hacían falta varios pantalones y camisas, vestidos etc, lo que le dejó una pérdida de alrededor de 4 mil córdobas.

Hay que evitar la aglomeración de personas en los establecimientos tanto por el COVID-19 como por los robos, ya que llegan en grupos para distraer al vendedor mientras el resto aprovecha para robar.

La mujer alerta a la población puesto que también una compradora fue víctima del robo de su teléfono celular en este concurrido mercado, así que todos podemos ser víctimas es por ello que hay que andar alerta.

Foto: El robo se registra en el mercado municipal Jorge Matus Téllez/TN8