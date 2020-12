Desarticulan a "Los Tanques" del barrio Jonathan González, en Managua

Foto: Captura de banda delincuencial en Managua / TN8

Agentes de la Policía Nacional ejecutaron un tenaz operativo en el barrio Jonathan González, Managua, que dejó como resultado la desarticulación de la banda delincuencial llamada "Los Tanques".

Estos individuos son señalados de realizar atracos en diferentes puntos de la capital a bordo de sus motocicletas; afortunadamente sus días como delincuentes han acabado.

Lee también: Detienen a dos delincuentes y les incautan 25 kilos de cocaína en Chinandega

Los detenidos alegaban ser hombres trabajadores, sin embargo extraoficialmente se conoció que todos poseen antecedentes delictivos por robo con intimidación y tráfico interno de estupefacientes.

"Yo trabajo a diario en mi caponera, no sé porqué me están llevando si yo no he hecho nada, igual el que nada debe, nada teme, y mi conciencia está tranquila porque no le he hecho mal a nadie", refirió Cristian Ezequiel, mejor conocido como "El Tanque".

"Yo no sé porqué me llevan si yo no le he hecho nada a nadie, tranquilo estaba en mi casa, esa moto es mía, yo la estaba armando, pero es mía", adujo John Espinales, señalado por cometer robo con intimidación en la capital.

Los detenidos

Foto: Captura de banda delincuencial en Managua / TN8

Estos responden a los nombres de Eliezer Sánchez de 23 años alias "El Trompudo", Cristian Ezequiel Ramos García 18 años alias "El Tanque", Manuel Antonio Sánchez Altamirano de 32 años, alias "Melico" y John Michael Espinales Vásquez de 20 años.

Los agentes ocuparon dos motocicletas, en las que supuestamente se movilizaban para realizar sus fechorías.

Ellos fueron remitidos al Distrito I de la Policía Nacional donde guardarán prisión preventiva mientras son puestos a la orden de un juez competente para su debido enjuiciamiento; por el delito de robo con intimidación ellos pueden afrontar una pena que oscila entre los 3 a 5 años de prisión.

Si usted reconoce a algunos de estos individuos pueden dirigirse a la estación policial ubicada en el Mercado Oriental a poner su formal denuncia, de esta manera se junta evidencia y su pena a cumplir en un sistema penitenciario aumentará.

A diario la institución del orden ejecuta diversos planes operativos para desarticular bandas criminales y poner tras las rejas a los integrantes.