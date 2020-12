Foto: Triple colisión en carretera a Masaya deja a los involucrados lesionados/TN8

Una triple colisión entre motociclistas saturo el tráfico de la carretera hacia Masaya, exactamente frente a la Plaza de Camino de Oriente.

Agentes de tránsito nacional se hicieron presentes para regular el tráfico y que así fluyera de manera normal.

El accidente se produjo luego que supuestamente uno de los involucrados invadió carril.

"Yo vengo en mi vía, vengo despacio porque a cómo está el tráfico no puedo venir excediendo los límites de velocidad, después ví que el señor se metió en mi carril y no pude esquivarlo, le pegó en el manubrio, caí sobre el pavimento y la moto salió "chorreada" y el otro muchacho pegó en ella y se cayó también, a cómo te digo él me invade carril", adujo Roberto Moncada, mismo que viajaba en su motocicleta color rojo marca Bajaj.

Foto: Triple colisión en carretera a Masaya deja a los involucrados lesionados/TN8

"Yo vengo tranquilo sobre el carril, intenté hacerme un poco más al centro porque vengo pegado a la acera, el "maje" (otro conductor involucrado) viene "fundido" (exceso de velocidad) y me pegó, los dos caímos y el otro chavalo no pudo esquivar", refirió Danny Ramirez, quien viajaba en su motocicleta Marca Yamaha color rojo.

Producto del impacto una de las motocicletas quedó varada sobre el pavimento, en ese preciso momento el joven Ricardo cano iba sobre la marcha y no pudo esquivar el liviano motor.

Foto: Triple colisión en carretera a Masaya deja a los involucrados lesionados/TN8

"Yo vengo sobre la marcha, después solo vi cuando ellos impactaron, uno cae y la moto sale sobre el pavimento y se me hizo imposible esquivarla, lo que dicen es que uno de ellos le invadió carril al otro, yo no vengo a exceso de velocidad, porque sino las lesiones fueran mayores", refirió el joven Ricardo Cano, involucrado.

Levantamiento del croquis

Afortunadamente los tres motociclistas llevaban puestos sus cascos de seguridad, eso los protegió de que las lesiones causadas producto de las caídas fueran más graves.

Miembros de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos Unificados estabilizaron a los lesionados, de los cuales solo uno ameritó el traslado a centro hospitalario.

Investigadores de tránsito de la Policía Nacional realizaron el levantamiento del croquis, con las declaraciones de los testigos determinarán el grado de responsabilidad entre cada motociclista.