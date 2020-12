Camión impacta una vivienda dejando lesionados y daños materiales en Telpaneca

Foto: Previo a impactar en la vivienda el pesado camión colisionó con algunos árboles y postes/TN8

El conductor de camión cargado de productos alimenticios perdió el control de la máquina en la pendiente de la entrada principal al municipio de Telpaneca en Madriz, colisionando de manera frontal contra una vivienda ubicada a orillas de la carretera destruyéndola parcialmente y dejando fisuras irreparables en el inmueble.

En el interior de la vivienda se encontraba una Señora que resultó con lesiones, misma que fue trasladada al centro hospitalario de Somoto junto a uno de los ayudantes del conductor que se lesionó en el impacto.

Previo a impactar en la vivienda el pesado camión colisionó con algunos árboles y postes que están a orillas de la carretera. La vivienda fue el lugar donde se detuvo, de no ser así la historia sería diferente porque existe un abismo del que se salvaron de precipitarse los ocupantes del camión.

“Se llevó todo el zinc, todo el techo y la casa está reventada por todos lados y ella (Doña Herminia de Jesús Polanco), va a tomarse unas placas y la curaron y el Señor que estaba allí y el otro que estaba adentro del camión”, relat´ó muy nervioso Don José Israel Escalante Polanco, hijo de la Señora lesionada.



Tras el impacto del camión las dos ocupantes de la vivienda se mostraron nerviosas, porque la casa de adobe se reventó causando desesperación porque ellas estaban atrapadas entre el polvo.

Fallas mecánicas

“A la hora que pasó el percance yo escuche que venía algo sin frenos, pero no me percaté en sacar a mi abuelita y salir de la casa porque no pensé que venía para mi casa y cuando yo me levanto de la silla que estaba yo sentada siento que se viene sobre mí, entonces pegué el grito por mi abuelita porque ella estaba en el cuarto que la aventó hasta el fondo y salió lastimada por eso se la llevaron para Somoto”, dijo Emma Oliva Cruz Escalante, habitante de la vivienda.

El conductor del camión identificado como Francisco Rodríguez, trabajador de la empresa distribuidora de productos alimenticios lamenta lo sucedido y relata que fue falla mecánica, pero que nunca fue su intención colisionar con la vivienda y provocar lesionados.

Los habitantes de la zona han sido testigos de tres accidentes de tránsito similares al de este camión, un anterior dejó un saldo de cuatro personas fallecidas por desperfectos mecánicos.