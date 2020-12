Delincuentes se llevan más de 100 mil córdobas tras asalto en Villa Dignidad

Foto: Investigación tras asalto de ladrones en Villa Dignidad, Managua / TN8

El joven Oswaldo Ismael Guzmán Zuñiga, de 27 años de edad, labora como gestor para una financiera de donde salió por la mañana de este jueves rumbo a Villa Dignidad, Managua, a realizar unos desembolsos; sin imaginar que sería blanco fácil de dos delincuentes que lo despojaron de más de 100 mil córdobas.

Oswaldo llevaba el dinero en una mochila, y al pasar por el empalme La Curva-Villa Dignidad, en el Distrito VI de Managua, fue interceptado por dos delincuentes que llevaban cubiertos los rostro con cascos y a punta de pistola lo intimidaron, para quitarle el dinero y después darse a la fuga con dirección al Mercado Mayoreo.

Los amigos de lo ajeno, según la víctima, realizaron una detonación y se transportaban en una motocicleta mensajera color roja, sin placa.

"Venía girando para el sur, cuando dos sujetos me interceptaron y con pistola me encañonaron y se me llevaron la mochila donde portaba el dinero, antes ya habían realizado un disparo, después se fueron en una motocicleta sin placa. Era uno chaqueta negra y el otro chaqueta plomo con rumbo al lado del mercado", dijo Oswaldo Guzmán.

Investigación exahustiva de la Policía Nacional

Un equipo técnico de la Policía Nacional inició las investigaciones del caso y mediante cámaras de seguridad en el sector podrán perfilar a los asaltantes y dar con su paradero.

Cabe decir que el miércoles en horas de la tarde en el mismo Distrito VI de la capital, delincuentes dejaron abandonado un vehículo en el que cometieron un asalto supuestamente de medio millón de córdobas, en el departamento de Estelí.

Ambos casos ya están bajo la institución del orden y en las próximas horas darán detalles del avance de las investigaciones.