Piden se haga justicia en caso de muerte violenta en predio de Sabana Grande

Foto: Lugar donde fue encontrado un hombre muerto en Sabana Grande / TN8

Durante la vela este jueves del señor Salvador Áreas Ruiz en la que fue su casa de habitación, ubicado en el barrio La Curva, Distrito VI de Managua, familiares piden se esclarezca esta muerte violenta.

Fue encontrado en una zona montosa en el sector de Sabana Grande en horas del mediodía del miércoles, con varias estocadas en el cuello, el abdomen y su mano.

Familiares descartan el robo y están consternados por la pérdida de su ser querido, por ello piden que se haga justicia. "Nosotros pensamos que puede ser pasada de cuentas, por que todas sus cosas estaban ahí; él tenía como 15 años de cuidar ese lugar en Villa Sol", dijo su esposa.

"Asaltado no, por que la cartera ahí la andaba, el dinero también; lo único que no aparece es un 'chiclerito' (celular barato)", dijo su hija Jessenia Áreas.

"Tal vez digo yo tenía algún enemigo, él tomaba pero no tenía mal guaro (mal comportamiento con el alcohol), tal vez envidia. Que se haga justicia por que no fue un animal el que mataron", dijo su ex esposa María Lidia García.

Don Salvador es padre de cinco hijos, los cuales atesoran con amor y cariño cada vivencia a su lado.

Foto: Familia del hombre que fue encontrado muerto en Sabana Grande.

Hallazgo del cuerpo

El cuerpo del vigilante fue encontrado por carretoneros, los cuales le dieron aviso a la Policía Nacional. Las autoridades no han cerrado el caso, todo lo contrario, todas las especialidades trabajan de forma coordinada para capturar a los causantes.

Se conoció que el sitio dónde fue abandonado el cadáver es considerado una zona de peligro, dado que en reiteradas ocasiones se ha conocido de asaltos, robos y abandono de vehículos robados.

La policía permaneció en el lugar más de 5 horas levantando pesquisas y recuperando posibles evidencias.