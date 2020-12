Motociclista se salva de morir bajo llantas de un bus en carretera Norte

Foto: El implicado culpaba del percance al conductor de esta unidad de transporte/TN8.

Casi de manera simultánea pero en los propios semáforos del Dancing, carretera Norte, otro accidente dejó como saldo a un motociclista lesionado, quien se salvó de morir bajo las llantas del bus cuyo conductor supuestamente lo colisionó al pasarse la luz roja del semáforo.

El lesionado responde al nombre de Yader Ortiz Taleno, de 29 años, quien iba en su preferencia de Sur y al girar hacia arriba fue impactado por el bus que cubre la ruta Huembes-Tipitapa, conducido por Jefry Alexander Avendaño de 23 años, quien según testigos supuestamente se pasó la luz roja.

“El muchacho va bien pero el del bus que viene de abajo hacia arriba se pasó la luz roja y se lo pasó llevando; está vivo gracias a su casco porque hasta la llanta la explotó del golpe“, dijo Marcos López, testigo del accidente.

El implicado culpaba del percance al conductor de esta unidad de transporte urbano colectivo, de la ruta 112 supuestamente por quitarle la visualización.

“Yo circulo de abajo hacia arriba, pero el muchacho de la 12 está esperando el cambio de luces del semáforo de Sur a Norte demasiado salido entonces a mi me tapa la visibilidad y no logré ver al motociclista y lo impacte“, dijo Alexander Avendaño.

“Está el accidente y todo, yo ya me iba pero el del bus de Tipitapa viene y me dice que por mi culpa impactó al de la moto por que no dejaba verlo bien, cuando el que se pasó la luz roja fue él“, dijo Yader Reyes, conductor de la ruta 112.

El joven quien realizaba mandados resultó con una fractura en su pierna izquierda y golpes en diversas partes del cuerpo, después de ser asistido por técnicos en emergencias médicas de Cruz Roja, fue trasladado a emergencia del hospital Alemán Nicaragüense.