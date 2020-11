Foto: Irrespeto a señal de Alto provocó colisión entre dos motocicletas / TN8

La colisión entre dos motocicletas dejó como resultado una mujer lesionada, quien viajaba como pasajera de uno de los conductores, el hecho se registró del Centro de Convenciones Olof Palme, una cuadra hacia arriba.

El conductor de la motocicleta Yamaha, placa M 179 334, identificado como Eduardo Montenegro, expresó que el viajaba en su preferencia de abajo hacia arriba y el otro conductor no respetó una señalización de alto por lo que se generó el accidente.

Montenegro, agregó que él no viajaba a exceso de velocidad, sin embargo no esperaba que el otro motociclista se pasara la señal de alto y no pudo esquivarlo para evitar la colisión

Testigos en el lugar apoyaban la versión de Eduardo Montenegro, quien afortunadamente solo presentaba golpes leves y tras ser valorado por los técnicos en emergencias, no era necesario trasladarlo a un centro médico.

Por otro lado la acompañante del conductor de la motocicleta de placa M 153 964, presentaba una posible fractura en el brazo derecho y permanecía tirada en el pavimento expresando intensamente su dolor.

Al lugar se hicieron presente miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria a la lesionada y posteriormente la llevaron de emergencia al Hospital Lenin Fonseca.

El conductor de la moto en la que viajaba la mujer, no presentaba ningún tipo de lesiones por lo que tampoco fue necesario su traslado a un centro hospitalario.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional se hicieron presente en la escena del accidente y llevan a cabo las debidas investigaciones, mismas que permitirán determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en el suceso.

Recuerde ser prudente a la hora de conducir y respete todas las normas de tránsito establecidos para evitar ser parte de accidentes como este.