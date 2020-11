Mujer fallece trágicamente al ser atropellada por un taxi en Managua

Una persona fallece luego de ser atropellada por un taxi en Managua Foto: TN8

Una mujer identificada como Tatiana del Carmen Reyes, de 24 años, fue atropellada y lamentablemente falleció en el barrio Enrique Lorente, distrito 5 de Managua.

Supuestamente la fémina andaba en estado de ebriedad y cayó en el momento precioso cuando pasaba un vehículo taxi conducido por el ciudadano Elester Méndez.

"Ella andaba tomada, la gente dice que el taxista venía bajando esa calle, no vio cuando ella cayó y se la pasó llevando, ahí no es culpa del taxista, porque el venía despacio y ella por andar tomada fue que cayó" adujo una testigo.

Los pobladores del sector aducen que ella era tomadora consuetudinaria y se mantiene por las calles del barrio, pero es primera vez que sucede algo de tal magnitud.

"Supuestamente ella se cayó, el vehículo venía bajando la calle y no la vio, el susto del maje fue cuando escuchó el impacto, el intentó esquivar pero fue imposible, ya no pudo hacer nada, ella estaba debajo del carro, ella vive aquí por el sector, ella estaba tirada en el suelo y el taxista no la vio", relató Francisco Javier Rayo.

Supuestamente ella deja a dos niños en la orfandad, sus familiares al ver la desgarradora escena, no pudieron contener las lágrimas.

Imprudencia

"Fue una imprudencia de la muchacha, ella estaba en el suelo, y el taxista venía de Sur a Norte, bajando, desafortunadamente cuando uno viene en esa dirección no tiene visión entonces pasó arrastrando a la muchacha, pero ella estaba caída, es totalmente una imprudencia de parte de la mujer, porque nadie anda en las calles queriendo hacerle daño a otra persona, a como le digo, la señora estaba caída y el no pudo hacer nada para esquivarla", afirmó Jairo Méndez, hermano del taxista.

Según las personas que conocían a la fémina, ella vendía pan para sustentar los gastos de sus hijos, el día sábado por la noche ella se había ganado una rifa y andaba gastando ese dinero en alcohol refirieron los familiares.

Miembros del Instituto de Medicina Legal se llevarían el cuerpo para realizar la debida autopsia y luego sería entregado a los familiares para que le den cristiana sepultura.