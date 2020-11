Jovencito es catapultado por vehículo en Carretera Vieja a León

Foto: Escena del accidente en Carretera Nueva a León / TN8

Alexander Callejas resultó con una posible fractura en uno de sus brazos y golpes en distintas partes del cuerpo, al ser atropellado por un vehículo cuyo conductor viajaba en el kilómetro 10 de la Carretera Vieja a León.

"Parece que andaba aquí haciendo un mandado en la venta, aquí pasan los vehículos a gran velocidad", dijo este viernes Lester Callejas, padre del muchacho.

Agentes de Tránsito investigan el brutal impacto que los lleve a determinar si se produjo por imprudencia peatonal o si predominó el exceso de velocidad de parte del conductor, quien evitó salir del vehículo.

"Yo venía en mi carril, el muchacho salió de pronto corriendo y no se fijó, se fijó solo a la derecha y no a la izquierda, vino corriendo. Ya cuando lo tenía encima lo intenté capear, pero no pude", expresó Raúl Vega, conductor.

Testigos dieron aviso al número de emergencias 118 para que se movilizaran rápidamente las autoridades correspondientes. En el vehículo eran evidentes los daños tras el impacto.

"Ellos (conductores) en su mundo van tirados, no les importa nada, hasta perros matan aquí", dijo la señora Bertha Mendoza, vecina del sector.

La víctima habita junto a sus padres en el barrio Germán Pomares, actualmente cursa su secundaria en un colegio de ese sector.

Después de una minuciosa valoración, paramédicos de Cruz Roja Nicaragüense lo atendieron y trasladaron a un centro asistencial.

Responsabilidades de peatones y conductores

Un peatón debe ejercer un cuidado responsable por su propia seguridad. El cuidado requerido debe ir en proporción para evitar el peligro y las consecuencias que quizás sean razonablemente anticipadas.

Generalmente, las personas que manejan vehiculos deben ejercitar “un cuidado responsable bajo las circunstancias”. Cualquier falta al uso razonable del cuidado es considerado negligencia.