Matan a diriambino de una estocada en el pecho en el barrio La Concepción

Julio César González López, de 36 años, perdió la vida de una estocada propinada por sujeto hasta el momento de identidad desconocida.

El hecho ocurre cercano a la medianoche de este pasado sábado, donde el occiso se dirigía hacia su casa de habitación en la comunidad La Concepción de Diriamba.

González López había salido de su casa con rumbo desconocido y fue en horas de la medianoche que su esposa escuchó unos quejidos a lo largo de la vivienda, seguidamente decidió levantarse para averiguar qué sucedía, a escasos metros se encontraba el cuerpo de su esposo boca abajo por lo que ella decidió auxiliarlo.

Rebeca López expresó que se levantó a ver lo que sucedía y se encontró con dicha escena.

"Yo me levanté, corrí a ver qué era, lo miré a él boca abajo y se quejaba de dolor, le pregunté qué le pasaba; en este momento creí que era una herida en la cabeza, pero no tenía nada. Cuando decidí voltearlo observe su camisa ensangrentada y una herida en su pecho", explicó López.

#Nicaragua | Hombre de 36 años de edad pierde la vida de una estocada en el pecho en horas de la media noche en #Diriamba, a escasos metros de llegar a su casa de habitación pic.twitter.com/qWWcizUzkv — TN8 Nicaragua (@canaltn8) November 22, 2020

Agregó que un señor que vive en la esquina donde él (González) cayó ensangrentado, "salió y me ayudó lo llevamos en una camioneta hacia el hospital, pero a escasos pasos de haber entrado a la sala de emergencias los doctores hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero no había nada que hacer, había muerto producto de la herida, me dijeron que tenías 5 cm de profundidad", relató la pareja del fallecido.

Fuertes investigaciones

Agentes de la policía, peritos y médico forense se presentaron al lugar para investigar a detalle lo sucedido, en este caso que deja luto y dolor en una familia diriambina.

El fallecido dejó tres menores en la orfandad, uno de 15 años, uno de 12 y una niña de 8 años, quienes hoy lloran su muerte. La víctima era el sustento de la familia y se dedicaba a labores de construcción.

La policía por su parte investiga a los posibles involucrados en este caso y en las próximas horas se espera puedan dar con el autor de este crimen.