Conductor sale sin un rasguño tras darse vuelta en una camioneta en León

Foto: El accidente se originó en el sector El Granero. / TN8

De milagro está con vida Alejandro Barrera, un hombre de 38 años de edad que salió ileso después de sufrir un vuelco en la camioneta que conducía, el accidente se originó en el sector El Granero, kilómetro 102 carretera Panamericana en el municipio de Telica en el departamento de León.

Según el chofer involucrado en el accidente de tránsito aduce que por esquivar a un hombre perdió el control del automotor, esa versión fue desmentida por el señalado.

“Por "capear" al señor que esta tapando los hoyos ahí, giré a la derecha y no pude, se me descontroló la dirección y me di vuelta, no se cuantas vueltas di”, dijo Alejandro Barrera.

“Venía a toda velocidad, ahí se fue en ese hoyo y perdió el control, venia un taxi que iba a pegar con él y se salió (de la vía), entonces, él se descontroló, en vez de enderezar la camioneta, se enrolló de un solo, y ahí se dio vuelta, si yo tuviera algo que ver estaría asustado”, indicó Erick Alberto Ramírez.

Después de dar las vueltas, la camioneta quedó a unos metros de una vivienda. Los habitantes se encontraban alarmados por lo sucedido.

“Nosotros salimos asustados, un poco más y hubiera botado esa casa, lo detuvo el cerco y la vara de luz que estaba ahí, si no, nos hubiera botado la casa y hubieramos quedado aplastados; yo digo que ese muchacho venía a toda velocidad, se cruzó el cauce, se subió a la alcantarilla y se vino, aquí estábamos atemorizados, estas cosas significan la muerte”, relató Petrona Hernández, habitante del sector.

Según información del conductor del vehículo, esta camioneta había sido comprada en San Isidro y fue contratado para trasladarla hacia la ciudad de León, la emergencia vial dejó cuantiosas pérdidas económicas.