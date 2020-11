Incendio reduce a cenizas vivienda del barrio Las Lajitas, Santo Tomás Foto: TN8

Una vivienda propiedad de la maestra Flor de María Álvarez Matamoros, resultó totalmente calcinada en un incendio ocurrido la noche de este viernes en el barrio Las Lajitas del municipio de Santo Tomás en Chontales.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad de la Dirección General de Bomberos que trabajaron en la extinción del fuego, sofocándolo al igual que patrulla de la Policía Nacional a realizar las investigaciones del incendio y resguardar la vivienda.

Al momento del incendio la vivienda se encontraba sola, aparentemente la causa del siniestro pudo haber sido un cortocircuito.

Como consecuencia del incendio la vivienda quedó totalmente calcinada, afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, pero si cuantiosos daños materiales.

"Yo ayer salí a pasar unas matrículas, en la casa no había absolutamente nadie nunca pensé que esto me iba a pasar, siempre confiada que dejó la casa sola, no se cómo iniciaron las cosas, aquellas persona que tengan la voluntad de apoyarme les agradezco mucho, todo se perdió, yo daba clases, para mí es algo duro, yo agradezco a los vecinos que estuvieron ahí por hacer lo imposible para ayudar en ese momento del incendio", expresó Flor de María Álvarez Matamoros, afectada.

"Eso fue triste, horrible, pésimo, ella es amiga de nosotros, somos pobre, las cosas que tenemos nos cuesta ella andaba trabajando, que le ayuden que se pongan la mano en la conciencia, fue por accidente que hubo, por sistema eléctrico fue, un susto para todos los vecinos", relató María Esmeralda Hernández Silva, vecina del barrio.