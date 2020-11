Foto: Dos familias matagalpinas son afectadas por el colapso de muros/TN8

Muchos barrios de la ciudad de Matagalpa están ubicados en las partes altas de la ciudad donde las familias corren peligro por un deslizamiento de tierra, uno de ellos es el barrio El Tambor, el que está en la parte oeste de la perla del septentrión, con estas constantes lluvias los suelos están saturados de agua y con facilidad los muros de llantas que han construido se vienen abajo.

Te puede interesar: Paredes de una vieja casa colapsan en Jinotepe, Carazo

Esta es la situación que se presentó en la vivienda de la señora Rosibel Maldonado Muños, cuando en las primeras horas de la noche de este jueves fue sorprendida, cuando escucho que el muro del solar de la vecina que está en la parte de arriba venia hacia abajo.

“Yo venía llegando de traer a mi mamá y escuchaba que la tierra se estaba viniendo poquito, no le puse mente, me fui a bañar cuando me gritaron quítate de ahí, que se vino el cerro, salí corriendo cuando miré que las llantas venia encima de la casa, pensé que nos iba a aterrar, pero se detuvo en la parte de atrás de la casa”, asegura la afectada.

Foto: Dos familias matagalpinas son afectadas por el colapso de muros/TN8

Con este mismo revenido también afectada la casa de doña Maira Chavarría quien no estaba en la casa y al llegar miro que el montón de tierra se había ido hacia abajo y aunque no le afectó en gran manera, tiene temor que en horas la noche siga lloviendo y la situación pueda ser peor.

Se salvan de milagro

Otra de las familias se llevó el susto de su vida fue la joven señora Cherly Noenia Escoto Dormus del sector conocido como La Curva en la salida hacia Jinotega, en este caso la afectada estaba en su casa con su pequeño hijo cuando escucho un ruido y al ver era una piedra cantera que sirve como muro en la parte de arriba que se había venido.

#Nicaragua | Dos viviendas se encuentran amenazadas de colapsar después que los muros que tenían en la parte de atrás se vinieron abajo.



Las familias tienen temor que con la oscuridad de la noche la situación se empeore. pic.twitter.com/2TQozMf4Oz — TN8 Nicaragua (@canaltn8) November 6, 2020

“Cuando me asome ya venía el monto de tierra con piedras canteras que vinieron a caer dentro del cuarto donde yo duermo con el niño, gracias a Dios que era temprano porque si ha sido más noches no estuviera contando el cuento, no me pude salir ya que las puertas estaban bloqueadas por el revenido, gracias a Dios estamos bien”, afirmo.

En los dos casos que sucedieron esta noche en esta ciudad norteña las autoridades estaban al tanto y tomarían cartas en el asunto, también se activaron las organizaciones de los barrios quienes buscaban casas solidarias para que estas familias pudieran pasar la noche debido al peligro que ellos corren y el día de mañana se le buscará una solución al problema de estas dos familias.