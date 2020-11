Foto: Bus queda atrapado en zona inundada de San Rafael del Sur / TN8

Las líneas de emergencia recibieron el llamado que les aseguraban que un bus estaba siendo arrastrado por una fuerte corriente en el municipio de San Rafael del Sur, esto debido a la fuerte e incesante lluvia que cayó durante la noche de este martes 3 de noviembre . El suceso quedó registrado propiamente en la entrada al ingenio Montelimar.

El bus involucrado se disponía a realizar un recorrido desde el matadero SuKarne hasta la comunidad El Salto del municipio mencionado. Dentro de este iban dieciocho personas, las que por varios minutos llegaron a pensar que esto acabaría con sus vidas.

El conductor de este bus, identificado como Orlando Espinoza, aseguró que a pesar de que la calle estaba inundada el bus pasaba bien; pero que fue una corriente que de repente los embistió sin que estos pudieran reaccionar y peor aún que tenía una camioneta atrás y no podía retroceder. Quedó varado en medio de la carretera y viendo como el nivel del agua aumentaba.

"Yo vengo haciendo un recorrido hacia San Rafael del Sur, durante el camino tuvimos complicaciones por la visibilidad ya que estaba cayendo un aguacero que en toda la noche no había parado. Yo bien hubiera pasado; pero cuando ya voy a cruzar sentí como una ola me embistió y se me apagó el motor. Lo vuelvo a encender y se queda pegado, me quiero hacer hacia atrás; pero tengo a una camioneta y por no darle ya no pude maniobrar el vehículo.

No hay víctimas que lamentar

Las personas que iban a bordo al ver como subía el nivel del agua tuvieron que salir por las ventanas y subir al techo del bus por su seguridad. Afortunadamente de la empresa que estaba cerca les facilitaron un cable para evitar que el bus fuera arrastrado ya que la lluvia no cesaba en la zona.

El fuerte aguacero en esta zona del país dejó árboles caídos e inundaciones en varias partes vulnerables del municipio. Además que se reportaba el desborde del Río Masachapa y la evacuación de varias familias para evitar cualquier tragedia.