Ayudante de camión grave al volcarse en la Panamericana Sur/ TN8

Bastaron minutos para que el camión que trasladaba leche de la empresa distribuidora LaLa terminará a un lado de la Carretera Panamericana Sur, de inmediato los lugareños conductores acudieron al auxilio de los ocupantes .

El camión terminó impactando contra un árbol en la entrada de una vivienda, lamentablemente el joven ayudante (copiloto), identificado como Luis Castillo de 27 años aproximadamente fue el que se llevó la peor parte al resultar con su pierna derecha fracturada, lo que lo deja en condición grave.

Juan Carlos Padilla Salgado de 29 años es el conductor del camión de LaLa-Managua quien esta mañana se dirigía a su faena laboral, sin imaginarse que su viaje se vería truncado al volcarse frente a la Casa Hotel Azul en Diriamba.

#AHORA #Nicaragua | Vuelco de camión en #VillaHermosa, carretera sur, deja 2 lesionados, uno de ellos en estado crítico. pic.twitter.com/IAvxBdoaOn — TN8 Nicaragua (@canaltn8) November 3, 2020

Como primer instinto de supervivencia, el conductor del camión escuchó los gritos de auxilio y de dolor de su compañero de labores y al verse más estable sacó a su amigo a como pudo del automotor y lo puso a salvo; pero el calvario no había terminado pues el joven ayudante se encontraba muy grave.

Castillo presentaba fractura expuesta en la tibia y peroné tercio distal, fractura expuesta de fémur tercio medio, politraumatísmos generalizado en columna vertebral, y trauma en la cervical.

El hombre fue atendido por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Carazo y Cruz Roja, quienes lo estabilizaron y trataron de controlar el sangrado, sumado a eso el estado de shock en el que se encontraba el joven quien les decía "ayudenme, no quiero perder mi pierna, pónganme algo para el dolor no soporto este dolor; Dios mío no aguanto".