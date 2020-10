Foto: Accidente de transito deja tres personas lesionadas en carretera a Masatepe / TN8

Tres personas aún de identidad desconocida resultaron lesionadas al sufrir un accidente de tránsito en la caponera que viajaban, el hecho que se registró en el kilómetro 50 de la carretera Masatepe hacia Niquinohomo.

La caponera fue el medio de transporte que presentaba más daños, de puro milagro el chofer resultó solo con lesiones quien permaneció en el lugar para brindar los detalles del hecho, donde señala a Chester González de haber sido quien provocó el accidente.

Foto: Accidente de transito deja tres personas lesionadas en carretera a Masatepe / TN8

"El hombre se me tiró a mi, ahora él está diciendo otra cosa, cambiando la versión y alegando que viene del lado del puesto para acá, se supone que él tiene que esperar que yo pase. Yo busco como salvar a mis pasajeros, traía tres pero solo uno es el que se llevaron al hospital", comentó Alberto López, conductor de la caponera.

Por su parte Chester González conductor de la camioneta Hilux brindo su versión de sus hechos.

"Yo no le he hecho nada el viene desmangado (exceso de velocidad) trae como a seis en ese animalito (caponera) cuando él me ve, trata de capear y se voltea. Básicamente él viene y se voltea por el peso que trae, ya iba para la casa pero ya ven lo que sucedió", agregó González.

Según testigos la persona que fue remitida al centro hospitalario iba en estado delicado ahora será a través de las investigaciones de los agentes de tránsito donde este caso se esclarecerá y conocerá la responsabilidad de ambos conductores en el accidente vial.