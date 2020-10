Granada: Taxi se prende en llamas en el reparto Adelita

Foto: Taxi se prende en llamas en el reparto Adelita, Granada / TN8

El susto de sus vidas se llevó un grupo de personas que se encontraban en un taller automotriz en el reparto Adelita número 1 donde se registró un incendio en la carrocería de un taxi.

Este viernes en el Reparto Adelita número 1 del colegio Lorenzo Guerra media cuadra al sur, en un taller automotriz un vehículo tomó fuego cuando este recibía mantenimiento, el rápido actuar de los que se encontraban en el lugar permitió sacar el carro a la calle y que este no produjera una situación peor.

Foto: Taxi se prende en llamas en el reparto Adelita, Granada / TN8

"El carro estaba ahí adentro de la casa y lo estaban chequeando cuando en eso vino el técnico y lo encendió y el carro agarró fuego, lo que hicimos fue tratar de apagarlo y sacarlo de la casa para que no agarrara fuego la casa", comentó Jorge Luis Montalván López, cadete del vehículo taxi.

Para el propietario del taxi el hecho de que el vehículo tomara fuego mientras era chequeado permitió que el incidente no ocasionara una situación peor que lamentar "Gracias a Dios fue aquí que se quemó, no fue corriendo ni con pasajeros ni nada, fue aquí en la mera casa mientras era chequeado, lo material se repone pero no una vida así que por mi cuenta me siento aliviado de que el incendio fue así", expresó Felipe Hondoy, propietario del taxi.

Foto: Taxi se prende en llamas en el reparto Adelita, Granada / TN8

La emergencia fue atendida por miembros de la Dirección General de Bomberos quienes al llegar al lugar y aplicaron las diferentes técnicas para este tipo de situación donde el principal objetivo es evitar una tragedia, al lugar también se hizo presente la Policia Nacional.

Peritos bomberiles investigaran cual fue la principal causa del incendio, donde se presume que la mayor razón fue por fallas en sistema eléctrico, lo que provocó cuantiosos daños materiales.