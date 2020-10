Incendio acaba con todo a su paso en una panadería de Managua

Foto: Incendio en panadería de Managua / TN8

Intensas llamas acabaron con todo lo que había en una cocina de una panadería al momento que los trabajadores estaban realizando churros para su comercialización; supuestamente se produjo una fuga de gas que provocó el el voraz incendio, hecho registrado en el barrio Américas 3.

En este siniestro salieron con quemaduras en diferentes partes del cuerpo los trabajadores identificados como Luis Erresto Veléz y Jorge López, ambos fueron llevados de manera inmediata por un vecino al Hospital Alemán Nicaragüense para que galenos los atendieran.

Se conoció que también hubo otros dos quemados, cuyos nombres son Ana Maritza Aguirre Baldivia y Jorge Isaac Alemán López.

Vecinos al ver las fuertes llamas salieron de sus casas con baldes y todo lo que sirviera para acarrear agua y ayudar a controlar el incendio que amenazaba con progagarse a todo el inmueble.

"Vimos salir las llamas y venimos, corrimos para ayudar a controlar el incendio. Ellos tienen años de tener esta panadería y ahorita que estaban trabajando al parecer hubo una fuga de gas y eso provocó el incendio. Dos muchachos se quemaron pero gracias a Dios no hay muertos, solo pérdidas materiales", expresó un vecino.

Bomberos Unificados se movilizaron rápidamente al lugar y trabajaron alrededor de 25 minutos para controlar el siniestro, que afortunadamente pudo ser apagado y solo se concentró en la parte de la cocina donde estaban haciendo los churros.

Control del incendio

"Recibimos una llamada de emergencia donde encontramos un local comercial que estaba en combustión. Inmediatamente desplazamos nuestra técnica para evitar que se propagara hacia el resto de la propiedad y como pueden observar solamente el área de cocina fue la que resultó afectada", afirmó el comandante Francisco de Reyes, jefe del Distrito Vll de bomberos.

Los dueños de la panadería El Chinito perdieron cuatro cocinas industriales, todos los utensilos de cocina, sacos de harina y una gran cantidad de churros que estaban elaborando.

"Yo estaba en mi casa cuando me llegaron a avisar del incendio. Parece que fue una fuga de gas y no lo vieron a tiempo, nosotros tenemos como 20 años de laborar aquí y es primera vez y siempre hemos tenido la precaución, pero las cosas suceden. Hubieron dos quemados, trabajadores, iban estables, pero van bastante quemados y hay pérdidas materiales, pero lo material se repone, gracias a Dios que no hubieron muertos", expresó el hijo de la dueña de la panadería.

Las autoridades harían el peritaje para determinar las causas exactas que provocaron el incendio donde resultaron quemadas dos personas.