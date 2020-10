Furgonero se precipita en un cauce en Telica, León

Foto: Vuelco de furgón en Telica, León / TN8

Un furgón cargado de electrodomésticos quedó volcado este jueves en el empalme de ANSCA, kilómetro 102 del municipio Telica, en León.

Según el conductor Jorge González, un descuido tras bajarse del cabezal fue lo que provocó el accidente que dejó al vehículo pesado metido en un cauce, ocasionando grandes daños materiales.

"Vengo perdido desde la rotonda de allá arriba (Malpaisilo) y en lugar de agarrar para allá, agarré para acá, y aquí preguntando para dar vuelta. El señor me dijo que por aquí salia para El Guasaule, pero qué va, me salía mejor devolverme, entonces, unos muchachos que andaban por ahí, yo los llamé para pedirle la dirección, a ver dónde podía dar vuelta", relató el chofer Jorge González.

"Frené el camión y me bajé hacía donde ellos, cuando me bajé, ellos dijeron; ¡el camión, el camión! y yo corrí, pero era tarde, ya el camión venia por acá y ya el furgón había caído ahí. No pude agarrarlo, yo estaba agarrado del camión cuando se volcó así, yo quedé encima", agregó González, nervioso por lo sucedido.

Mala suerte del conductor

González es de origen costarricense y se dedica junto con su papá a estar transportando diferentes mercancías, quien este 29 de octubre se disponía a llevar los productos hacia El Salvador, proveniente de Panamá.

"La carga no viene pesada, viene normal, no sé qué pasó. Llevo mercancía variada, yo le trabajo a un señor, una empresa que se llama Destinos Internacionales de Panamá. El camión es de mis papás, ellos le brindan servicios a él", refirió.

"Para un accidente es en segundos, para un accidente solo hace falta un descuido, el descuido mío mira lo caro que les va a costar a mis papás, a la empresa, porque ahora ellos van a traer otro camión para transbordar la carga para que se la lleven", concluyó.

Las autoridades policiales de León realizaron las investigaciones de la emergencia vial y preservaron la escena del accidente para que nadie sustrajera algún electrodoméstico.