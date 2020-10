Anciano es rescatado del fondo de un cauce en el barrio San Sebastián

Foto: Rescate de anciano en barrio San Sebastián / TN8

Con signos de hipotermia fue encontrado un anciano en el cauce del barrio San Sebastián, en Managua, la mañana de este jueves 29 de octubre del 2020.

Pobladores de este sector se alarmaron al encontrar al desdichado hombre al fondo del cauce, donde le llegaba el agua hasta la cadera, quien presuntamente se dedica a recolectar botellas cerca del lugar.

De inmediato se hizo el llamado a la Policía Nacional y un grupo de rescate de la Dirección General de Bomberos, los que se hicieron presentes rápidamente.

“Nos indicaron de una persona que estaba en el cauce, el estado es estable parece que tiene varias horas de estar ahí, presenta un poco de hipotermia nada más. Lo vamos a trasladar al Hospital Lenín Fonseca”, dijo Carlos Artola, capitán de bomberos.

Hecho recurrente

Los habitantes señalan que no es primera vez que un hecho como este se registra en el mismo lugar, ya que en reiteradas ocasiones varias personas han terminado en el fondo de este cauce que tiene aproximadamente unos 4 metros de profundidad.

“No hice más que llamar a los bomberos para que vinieran a ver la situación; no sabemos más, parece que es un indigente, el señor ni hablaba. Ahí han habido muertos por ese cauce, me enteré cuando iba al trabajo que estaba ahí y unos trabajadores hicieron la bulla. Se hizo el llamado a las autoridades para que vinieran y no pasaron ni 10 minutos cuando ya estaban aquí”, dijo César Núñez Dávila, habitante del bario San Sebastián.

Autoridades de los bomberos hacen el llamado a tener precaución y alejarse de este tipo de cauces para evitar accidentes como este, donde por suerte no pasó a más y siempre es recomendable dar aviso a las autoridades en caso de que alguna persona se haya precipitado, para actuar ante la emergencia.