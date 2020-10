Encuentran cuerpo sin vida de joven con múltiples heridas en Chontales

Mendoza presentaba varias heridas con arma blanca y estaba semi desnudo. Foto: TN8

La mañana de este domingo 25 de octubre 2020, pobladores del barrio San José del municipio de Santo Domingo en el departamento de Chontales, reportaron a las autoridades policiales el hallazgo de un cuerpo sin vida, quien presentaba múltiples heridas en distintas partes de su cuerpo.

La víctima fue identificada como Ernesto Antonio Mendoza, de 22 años de edad, quien fue encontrado en predio montoso a orillas del puente San José, ubicado salida del municipio de La Libertad a Santo Domingo, Chontales.

Mendoza presentaba varias heridas con arma blanca y estaba semi desnudo.

"Este muchacho es conocido en el municipio, no tenemos idea que pasó aun, todavía está la policía dando seguimiento al caso, nos tiene preocupado a raíz de la muerte de la niña, ya van tres crímenes en este municipio, tenemos que trabajar fuerte en coordinación de la policía para contrarrestar estos tipos de delitos jamás visto, nos tiene conmocionado; este es un pueblo acogedor, calmo y esto nos tiene preocupado", dijo, Leonel Vargas, vice alcalde de La Libertad, Chontales.

Al lugar se hicieron presentes autoridades de la Policía Nacional junto con médico forense a realizar las respectivas investigaciones de este crimen.

La institución del orden implementó la técnica canina para dar con el paradero de el o los responsable de este hecho lamentable.

"Yo pido justicia porqué mi nieto no se metía con nadie, es cierto que era borracho, pero no era bochinchero, que le pongan cadena perpetua a ese individuo ,así como han matado a todos, no se metía con nadie, que lo castiguen que hayan ley para ellos, es una injusticia", expresó Esmeralda Gámez Hernández.

Hasta el momento se encuentra una persona detenida como sospechoso y las investigaciones continúan, el móvil del crimen se desconoce.