Taxista sanjuaneño muere en circunstancias no claras

El automotor estaba a unos 70 metros de donde estaba el cuerpo Foto: TN8

El cuerpo sin vida del taxista sanjuaneño Marcos Asunción Rivera, de 54 años, conocido como "Chon", fue encontrado la madrugada de este domingo a orillas de la carretera hacia San Juan del sur, en el km 123 cerca del puente Cebadilla de la comunidad que lleva ese mismo nombre.

En el lugar además del cuerpo fue encontrado un vehículo taxi placa RI 170, el que era conducido por la víctima.

El automotor estaba a unos 70 metros de donde estaba el cuerpo, por lo que familiares piden a las autoridades el esclarecimiento del caso, ya que ellos sospechan haya mano criminal.

"Pedimos a la policía investigue bien el caso porque para nosotros eso no fue accidente de tránsito, yo escuché que llegó ahora como a la una de la mañana, le hablé y no me hizo caso, él andaba bien tomado, vi que andaba con un hombre que tenía una cerveza en la mano, de ahí volvió a salir hacia San Juan y hasta hoy en la mañana que nos avisaron que estaba muerto", dijo Juan Francisco Rivera, hermano de la víctima.

Fuertes investigaciones

En torno al caso la Policía Nacional, realiza intensas investigaciones; el cuerpo presentaba golpes en la cabeza.

En el lugar fueron encontradas varias botellas de cervezas y el vehículo no presentaba signos de que se trate de un accidente vial.

"Chon", tenía diez años de dedicarse al trabajo de taxista, era originario de la comunidad de Cebadilla en el municipio de San Juan del sur, además de ser profesional del volante era marinero y se dedicaba a la pesca, por lo que su muerte ha tomado por sorpresa a los sanjuaneños.

El cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes entre llantos de dolor y tristeza se disponen a la realización de sus respectivas honras fúnebres.