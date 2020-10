Foto: Dos lesionados dejó el choque entre un camión y una moto en la carretera Granada-Masaya / TN8

Este sábado en el km 37.5 de la carretera Granada-Masaya se registró un fuerte accidente de tránsito donde se vieron involucrados un motociclista y el conductor de un camión, llevándose la peor parte el de la moto.

El motociclista identificado como Eddy Alberto Molina de 37 años quien viajaba con un menor de edad al momento del accidente.

Molina impactó contra un camión cuando este realizaba un giro en una zona donde está prohibido hacer giros en u, del impacto el motociclista resultó con serias lesiones y el menor solo terminó con algunos golpes y escoriaciones, ambos fueron atendidos por miembros de la Cruz Roja Nicaragüense.

“Cuando llegamos al lugar encontramos dos heridos, Eddy Molina este presentaba una fractura cerrada de hombro derecho y fémur derecho y una fractura expuesta en la tibia y peroné junto a él viajaba un menor de edad de iniciales A.I.M.

El menor presentaba una posible fractura en la muñeca izquierda, ambos fueron trasladados al Hospital Amistad Japón Nicaragua”, comentó Junior Díaz, técnico en emergencia de la Cruz Roja.

El accidente se registró exactamente frente a la entrada principal de la laguna de Apoyo sobre la carretera Granada-Masaya y según el conductor del camioncito color blanco marca Hyundai con número de placa MY 18733 identificado como Jairo Antonio Chamorro al momento de hacer el giro no miro a ningún vehículo mucho menos un motociclista.

“Yo vengo de Malacatoya y me estacioné al lado derecho de la carretera cuando quise girar para retornar vi tres vehículos, pero largo y miré al frente y también limpia la carretera no había vehículos y cuando hago el giro para retornar no sé de donde salió la moto no miré y le pegué a un costado”, añadió don Jairo Chamorro, conductor del camión.

Al lugar se presentó la dirección de tránsito de la Policía Nacional para levantar el croquis y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados en este accidente vial.