Accidente deja a motorizado entre la vida y la muerte en km 26 Nindirí, Masaya

Producto del fuerte encontronazo la motocicleta en que viajaba el muchacho de al menos 25 años de edad se prendió en fuego y se redujo a cenizas. Foto: TN8

La falta de prudencia al conducir la motocicleta en que viaja sobre la vía contraria, ocasionó un fatídico accidente, donde el medio de dos ruedas impactó de frente contra una camioneta con número de placas MY 18789, hecho que se registró en el kilómetro 26 de la carretera Nindirí, Masaya.

Según testigos el joven de identidad desconocida fue remitido en un vehículo particular al hospital de Masaya y su estado era bastante crítico.

Mientras que producto del fuerte encontronazo la motocicleta en que viajaba el muchacho de al menos 25 años de edad se prendió en fuego y se redujo a cenizas.

"Viene contra la vía el, no se si venía ebrio o como vendría, pero nosotros venimos de Managua, el señor frenó pero el muchacho vino a pegar con el, allá fue a caer y se lo llevaron en un vehículo particular porque si no se quedaba; el señor trató de frenar lo más que pudo, comenzó a chirriar gasolina y hicimos la camioneta para a atrás porque podía agarrar fuego también, iba bastante grave el muchacho", mencionó Yuri Ticay, testigo del accidente.

Bomberos llegan al lugar

Unidad de socorro y miembros de los Bomberos también llegaron al lugar para evitar otra tragedia sobre la vía, además redujeron la combustión en la motocicleta.

Ahora los agentes de tránsito desarrollan las investigaciones en este caso para conocer el grado de responsabilidad de los involucrados.

El motorizado se encuentra en el hospital Humberto Alvarado Vázquez, según valoración de los galenos presenta varias fracturas en el cuerpo. Al momento de sufrir el accidente vial vestía un pantalón jeans azul y un suéter negro.