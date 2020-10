Foto: Carro acaba convertido en chatarra tras accidente en la carretera nueva a León / TN8

El susto de su vida se llevó el señor German Padilla de sesenta años de edad, quien acabó con su carro convertido en chatarra luego de estrellarse con la parte trasera de un camión que circulaba en el mismo sentido que él.

Este suceso que se registró la noche de este viernes tuvo lugar en el km 19 de la carretera nueva a León.

Al parecer, la causa de este percance vial fue el exceso de velocidad al que circulaba Padilla, pues por esto perdió el control de su auto motor cuando una motocicleta lo aventajó unos metros atrás y ya no pudo volver a controlar su marcha.

Ambos involucrados circulaban con dirección a Managua y vieron interrumpido su viaje por el suceso registrado que por poco y se convierte en una tragedia, pues a como quedó el carro, todo el que pasaba por este punto creía y hasta preguntaba si alguien había perdido la vida, pues el carro en el que iba Padilla acabó por completo en chatarra.

El conductor del camión fue identificado como Antonio Martínez, este se dirigía hacia el Mercado mayoreo. Martínez asegura que solo sintió el impacto sin imaginarse las causas que lo habían provocado.

“Yo vengo despacio y el señor del carro viene a más de cien kilómetros por hora, de repente me pegó y casi me hace dar vuelta por el fuerte choque me dio. A uno de los que viene conmigo lo dejó lesionado por pura imprudencia de él que dice que una moto lo aventajó y perdió el control del carro", relataba el señor Martínez.

"Milagro quedó vivo porque ve el carro como terminó. Parecía que estaba prensado; pero no, él solo salió del carro y se fue a sentar allá en aquel monte”, continuó Antonio.

Tanto padilla como un joven de nombre Joel Masis de veintitrés años fueron atendidos por miembros de la Dirección General de Bomberos que llegaron a atender la emergencia. Ambos fueron valorados en el lugar, sin necesitar traslado a un hospital.

Padilla no sabía que decir acerca de lo sucedido por lo que todo quedaría en manos de las autoridades policiales y que sean estos los que dictaminen el grado de responsabilidad de los involucrados por lo sucedido.