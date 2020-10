Imprudencia de no guardar distancia causa triple choque en León

Foto: Triple colisión en carretera a Telica / TN8

La imprudencia al no guardar la distancia, no respetar las señales de Alto combinado con la carretera húmeda a causa de las lluvias, fueron los principales detonantes de emergencias viales en el Occidente de Nicaragua.

Este martes en la carretera que conduce a Telica, el conductor de una pipa que venía de Corinto, fue señalado de no guardar la distancia y provocar una triple colisión.

"El que estaba parqueado era un bus, entonces yo me parqueé, se parqueó ella (refiriéndose al tercer vehículo involucrado), y de repente cuando el bus va arrancado la pipa le pega a la camioneta y la camioneta me pega a mí", afirmó Maycol Bustamente, quien venía a bordo de una de las camionetas involucradas en el accidente.

"La rastra no guardó la distancia, al parecer, explico él (conductor de la rastra) que frenó y se le chorrearon los frenos, o sea no agarro fricción los frenos, entonces al ver que él iba a pegar con la camioneta trató de esquivarla, por eso fue que se metió al lado derecho pero no alcanzó a esquivar la camioneta y la pegó", explicó Paulino Salazar, testigo.

"Al golpear la camioneta en la parte lateral derecha, hizo que la camioneta saliera para delante y golpeara a la camioneta que estaba adelante; solo daños materiales gracias a Dios", agregó.

Encontronazo entre motos

Otro accidente ocurrido también este martes, dejó la posible fractura del conductor de una moto en una de las intersecciones del barrio Ermira Dolores. Investigacion policial apunta que el irrespeto fue la causa del accidente.

"Yo venía de sur a norte y el muchacho de ahí se tiró el Alto. No venía a gran velocidad pero ideay se me tiro ahí, iba para la casa, fue todo de repente. No se fijó él, no se fijó, traté de esquivarlo pero no pude; creo que tengo quebrada la mano", afirmó Augusto José Velasquez, conductor de moto involucrado en este choque.

"Me hubiera matado si hubiera chocado con él a la velocidad que venía, pero como yo voy pasando para allá pero en tercera, al suave (...) yo voy para el oeste y de repente esa moto que traía a alta velocidad, venía rápido él. Para mí yo pasaba bien", expresó Evert Torrez, segundo conductor involucrado.

La dirección de Tránsito Nacional determinará el grado de responsabilidad de ambos conductores.