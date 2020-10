Encuentran ambulancia que fue robada en hospital de Ciudad Sandino

Foto: Investigación policial en ambulancia abandonada / TN8

En horas de la mañana de este martes, de dónde fue el Restaurante Aragón, una cuadra abajo, una cuadra al Lago, Residencial Valle Dorado, Distrito II de Managua; fue dejada abandonada la ambulancia que fue robada en el municipio Ciudad Sandino.

El hecho se registró el lunes en horas de la noche, cuando se procedía a trasladar a un paciente de la filial del Hospital Monte España de Ciudad Sandino a la sede central en Managua.

Lee también: Motociclista queda tendido en el pavimento al chocar con taxi en Managua

"De sede central nos mandan a Ciudad Sandino para hacer un traslado, pero llegué, me parqueé, estuve unos minutos dentro de la ambulancia y después me bajé. Le pedí al guarda de seguridad que me diera el nombre del paciente y el número INSS para anotar en mi bitácora y me dijo no, buscalo adentro, yo te cuido la ambulancia, pero no dilaté mucho cuando comienza a gritar: ¡se roban la ambulancia, se roban la ambulancia!. Salí y ya se la habian llevado; dice que era solo uno, dejé pegada la llave por que confié en el guarda, pero pasó esto", dijo Benito García, conductor de la ambulancia.

Se desconoce si la unidad de socorro fue utilizada para cometer algún delito o solo fue dejada en abandono a eso de las 10 de la noche, según vigilantes de calle del sector de Valle Dorado.

Investigación policial

Foto: Investigación policial en ambulancia abandonada / TN8

"Nosotros en nuestro rondín la vimos desde las 10 de la noche ahí. Como vive un doctor en la casa contigua lo vimos normal, pero ya en la mañana la señora nos preguntó si no sabíamos quien dejó esa ambulancia ahí y fue cuando ya nos parecía raro y dimos parte a la policía; pero en realidad no vimos bajar a nadie, solo cuando ya estaba abandonada", dijo Don José Francisco García Pérez, vigilante del sector.

La ambulancia Toyota, color blanca con rayas rojas, placa M 213-175, fue dejada con la llanta trasera ponchada. Se llevaron el radio, el celular del conductor y otras pertenencias.

Inmediantemente con la ayuda de la técnica canina la policía del Distrito II y X de la capital realizaron un rápido operativo en la zona en busca de los autores del robo, sin embargo el resultado fue negativo. Aún así, recaban otras pistas para dar con los autores de este delito.