Fuerte choque en Ctra. Masaya deja a una señora de 63 años lesionada

Un accidente de tránsito donde se vieron involucrados dos vehículos y un camión dejó al menos un lesionado en el km 10 y medio de carretera hacia Masaya, la tarde de este domingo 18 de octubre del 2020

Betty Martínez Zelaya, de 63 años de edad, fue quién resultó lesionada cuando viajaba a bordo de un vehículo, color azul, marca Kia, placa M 190 516, acompañada de su esposo Imer Vega, de 71 años de edad, quien manejaba el vehículo cuando supuestamente el conductor de un camión le invadió carril.

"El carro azul viene en medio, yo vengo en mi carro, en el carril de adentro en el último y el del camión se le metió al señor haciendo que lo tratara de esquivar y terminó dándonos", dijo el conductor del tercer vehículo involucrado color rojo.

Según los testigos el culpable fue el conductor del camión placa M 230 536, quien supuestamente iba escapando de la escena.

"Siempre hay conductores irresponsables que provocan estos accidentes, la señora va bien mal, gracias a Dios que vino rápido la Policía, la ambulancia y ustedes como medio de comunicación, esto no pasó a más", dijo una de las testigos del accidente.

"Yo no se nada, yo estaba lejos cuando llegó el policía y me dijo que tenía que ver en el accidente, no escuché el impacto pero yo no tengo la culpa", dijo el conductor del camión con total serenidad.

Agentes policiales se apersonaron al lugar para indagar este suceso y dar con lo que provocó el accidente, así mismo se encargaron de regular el tráfico que se embotelló por unos 20 minutos.

Afortunadamente para los involucrados este incidente vial no dejó víctimas mortales a pesar de los cuantiosos daños materiales que sufrieron en su carrocería los vehículos.