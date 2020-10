Foto: Continúa búsqueda de pastora y mellizos desaparecidos en Managua / TN8

Crónica Tn8 ha seguido paso a paso la desaparición de la pastora Janeth Mendoza y de sus mellizos de dos meses de nacido, cuyo hecho fue reportado el pasado jueves 15 de octubre a eso de las 2 de la tarde, en el barrio Villa Dignidad, Managua.

Su esposo, el pastor Edgard Espinoza muy consternado por la situación, deja claro que nunca fue ni será un hombre violento. Familiares piden respeto ante la situación que están atravesando y se muestran esperanzados de que ellos aparezcan lo antes posible.

“Uno no puede especular de las personas, ningún tipo de palabras si uno no sabe las cosas como son, nosotros estamos consternados, no ha habido ningún maltrato y si ella aparece en el nombre de Jesús, ella va aclarar las cosas", señaló.

Lee también: Extraña desaparición de esposa e hijos de pastor en Managua

“Seguimos desesperados y consternados, pensando en los bebes como están, y ella también (…) queremos saber, si alguien tiene una información y nos pueda ayudar. Hemos ido a los hospitales, estamos sacando panfletos, yendo a las calles a buscarla y nada”, agregó el esposo de la desaparecida.

Foto: Continúa búsqueda de pastora y mellizos desaparecidos en Managua / TN8

El matrimonio tiene 10 años al servicio de Dios, el pastor insiste en que si alguien conoce su paradero o la ha visto llame a los números 7839-8564 y al 7820-6240.

Apoyo por parte de miembros de la iglesia

Los miembros de la iglesia continúan apoyando a su líder tanto en oración como moralmente.

Foto: Continúa búsqueda de pastora y mellizos desaparecidos en Managua / TN8

Toda la familia de la desaparecida mujer está al servicio de Dios, tanto su padre como hermanos por lo que les parece extraño lo que están viviendo.

“Mi yerno ha visto que toda la iglesia y la familia hemos estado ahí y él ha visto que no está solo; estamos todos unidos y ahorita lo que nos ha quedado es estar orando y tenemos la esperanza y confianza en Dios que ella va a regresar y que está todo bien porque lo que nos interesa es que los niños y ella estén bien”, agregó Edwin Latino, padre de la desaparecida.za los medicamentos necesarios.