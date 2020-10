Madre de menor se enfrenta a delincuente en Ciudad Sandino (VIDEO)

Foto: Madre encara a ladrón que le robó a su hijo / TN8

Una madre de Ciudad Sandino, en Managua, se enfrentó como una fiera a un supuesto delincuente luego de que este presuntamente le robara a su hijo.

El hecho ocurrió cerca del parque de la zona 8 de Ciudad Sandino, donde habitantes de ese sector aseguraban que el supuesto delincuente amenazó al menor de edad con un desarmador para despojarlo de un teléfono celular.

Te interesa: Perece hombre que trabajaba en un pozo de una finca en Nagarote

Minutos después de cometer el delito, el individuo fue capturado por la madre del menor con ayuda de la población, quienes le ocuparon al delincuente el desarmador con el que cometió el robo.

"Me vas a llevar donde está el celular, por que me lo amenazaste, así que me buscas cómo darme el celular del niño porque yo soy capaz de chucearte (acuchillarte). Si vos no lo hiciste, yo sí lo hago", le decía la madre al sujeto.

Clama inocencia

El elemento que era retenido por el mismo puño de la madre de la víctima, afirmó que otro delincuente había sido el que perpetró el robo, sin embargo los vecinos del sector aseguraban que ambos sujetos andaban juntos.

Este hecho no pasó a ser más violento puesto que agentes policiales del distrito 10 se apersonaron al lugar para garantizar el orden público, trasladando al presunto a la estación, donde la madre del menor fue a interponer su formal denuncia.

Como este se han registrado casos parecidos en Managua, donde la población intenta tomar justicia con sus propias manos. Tal es el caso que se vivió este 14 de octubre en el Reparto San Antonio, cuando un delincuente identificado como Juan Carlos Vega de 33 años de edad fue capturado y golpeado por los airados pobladores de ese sector, luego de que este criminal fuera sorprendido robando en la casa de una anciana.