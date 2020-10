Foto: Motociclista fallece al impactar contra valla metálica en la Crta. Nueva a León/TN8

Un trágico accidente se registró en el Km 9 1/2 de la carretera Nueva a León, mismo que cobró la vida de un motociclista de 25 de edad. Al parecer este circulaba a exceso de velocidad, motivo por el cual perdió el control de su vehículo de dos ruedas, provocándose así la tragedia.

El fallecido fue identificado con el nombre de Luis Felipe Mendoza Membreño, habitante de la zona cinco de Ciudad Sandino. Este en primera instancia impactó con un caballo que circulaba a la orilla de la carretera, posteriormente y ya sin el control de la moto se cruzó el boulevard, ya en el otro lado de la pista se derrapó y fue a detener su marcha al dar contra una valla de contención ubicada en esta zona.

El cuerpo rodó aun unos 30 metros de donde quedó la motocicleta y alrededor de unos 200 del lugar del primer impacto que acabo con su existencia.

“Yo vengo saliendo a la carretera y me detengo para ver si viene algún vehículo y desde ya buena distancia lo veía que venía haciendo six sax en toda la carretera. Me detuve para dejar que pasara; pero él se vino directo donde iba yo con el carretón y pegó en el caballo", expresó Darwing Antonio Guido Flores, testigo del accidente.

Exceso de velocidad

"Después que pega salió para aquel lado siempre de un lado para otro hasta que fue a quedar en la valla metálica de ese lado. Venía demasiado rápido es hombre y ya ve como fue a quedar por eso”, relataba Flores.

Un dato que hay que mencionar y sin duda algo que pudo cambiar el desenlace de esta historia, es que el casco de protección lo llevaba en la mano y no en la cabeza, lugar donde recibió directamente el golpe que acabó con su existir.

Agente de tránsito realizaban los peritajes pertinentes del caso para las debidas investigaciones al mismo tiempo que parientes llegaron y desconsolados reconocían el cuerpo que yacía tirado a una orilla de la carretera. Este hombre deja a un niño en la orfandad.