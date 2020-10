Joven embarazada se lleva lo peor de un accidente en Managua

Foto: Accidente de tránsito en Las Colinas, Managua / TN8

La joven María Lucía Noguera de 27 años de edad resultó severamente lesionada este lunes al verse involucrada en un accidente de tránsito, en la segunda entrada a Las Colinas, Managua.

El joven Alvaro Pérez circulaba con la joven de sur a norte, seguido de eso el conductor de otra motocicleta se disponía a cruzar de este a oeste.

Los jóvenes venian de Masatepe y se dirigían a sus centros de labores, sin embargo producto de este inconveniente sus rutas cambiaron drásticamente.

"Provenía de sur a norte y de repente solo vi al otro motociclista cara a cara. No sé si fui yo quien se tiró la roja o si fue él. La verdad que solo sentí el impacto; mi esposa iba a su trabajo, yo iba al mío, venimos desde Masatepe pero sinceramente no sé quién fue el que se tiró la roja", afirmó Pérez.

La joven fue atendida por técnicos en emergencias médicas de la Cruz Roja Nicaragüense, quienes la trasladaron al Hospital Alemán Nicaragüense ya que ella tiene 16 semanas de embarazo.

"La joven presente policontusiones en el cuerpo, afortunadamente va estable, sin embargo la llevaremos al Hospital Alemán Nicaragüense porque está en estado de gestación", fueron declaraciones de Jimmy Gómez, cruz rojista.

Oficiales de Tránsito Nacional estaban en la escena regulando el tráfico ya que se encontraba congestionado, mientras otros estaban realizando levantamiento del croquis del accidente para determinar quién es el verdadero culpable de este hecho.

En sus informes, Tránsito Nacional siempre hace hincapié a que los accidentes de tránsito se dan por las mismas causas: conducir en estado de ebriedad, no respetar las señales de tránsito y no ser cortés con los demás conductores. Al no acatar estas tres orientaciones puede costar la vida de los conductores.