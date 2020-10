Matagalpa: Encuentran cuerpo sin vida de un sujeto desconocido

Foto: Encuentran cuerpo sin vida de un sujeto desconocido / TN8

En horas de la noche de este sábado en el barrio Carlos Roque de la ciudad de Matagalpa fue encontrado el cadáver de una persona del sexo masculino de aproximadamente unos cincuenta y seis años de edad, hasta el momento el sujeto es de identidad desconocida y se desconocen las causas de la muerte, por lo que las autoridades están realizando las investigaciones pertinentes.

Este barrio está ubicado en la parte norte de la ciudad, el cuerpo fue encontrado en la parte montosa, específicamente en la subida hacia el Hospital Escuela Cesar Amador Molina, al conocer del hecho la Policía Nacional se movilizaron y al constatar la información fue necesaria la presencia del equipo de medicina legal para que realizara la autopsia y determinar las causas de la muerte.

Después de la revisión del cuerpo no se encontraron señales de violencia ya que el cuerpo no tenía heridas de ningún tipo, ni golpes, hasta el momento no hay un informe oficial de las causas de la muerte, se presume que sea un tomador consuetudinario, al requisarle su pantalón no portaba ningún tipo de identidad, solo se conoció que ya tiene varios días de muerto. Ya se encontró en estado de descomposición por lo que se procederá a darle cristiana sepultura de forma inmediata.

El fallecido vestía un buzo con un letrero que dice colegio Santa Teresita, una camisa negra, zapatos deportivos negros y no portaba dentadura al momento del hallazgo, aunque llegaron personas cercanas al lugar y líderes del barrio aseguraron no conocerlo.

Las autoridades piden que si hay familiares que lo reconozcan a través de las fotografías se acerquen a la estación policial de la cabecera departamental para darles mayor información, hasta el momento no se tiene información de personas desaparecidas.