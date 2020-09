Estelí: Sujetos pierden la vida tras ahogarse en una posa de Miraflor

Foto: Sujetos pierden la vida tras ahogarse en una posa de Miraflor / TN8

En horas de la tarde del domingo, dos jóvenes perdieron la vida en la posa conocida como la “Unida” de la comunidad La Naranjita de Fátima en Miraflor, Estelí.

Juan Antonio Moreno quisiera regresar el tiempo, hacer hasta lo imposible para no soltar de la mano a su hijo y sobrino, evitando que las fuertes corrientes lo sumergieran en lo más profundo de la posa.

"Estábamos pescando, cuando de repente escuche los gritos de mi sobrino que se estaba ahogando, el instinto me llevó a saltar por él al agua para intentar rescatarlo, pero al no poder, le pedí ayuda a mi hijo y él también se sumergió en la posa", comentó Juan Antonio Moreno padre de uno de los fallecidos.

"Fue en ese momento que se nos presentó una situación difícil en la que mis fuerzas se agotaron y por más que intente sacarlos la corriente nos arrastró, me los arrebató de las manos y no los volví a ver, por lo que empecé a buscarlos y al no encontrarlos pedí ayuda a la comunidad y llamamos a los bomberos para tratar de dar con ellos", relató Moreno.

Los tres acostumbraban a venir a este lugar en la comunidad la Naranjita de Fátima de la Reserva Protegida Miraflor Moropotente, para realizar actividades de pesca, cuando uno de los fallecidos identificado como Axel Torrez decidió introducirse en las aguas.

"Tengo entendido de que ellos venían a bañarse y a pescar en este lugar, nunca pensamos que les iba a ocurrir esta tragedia ya que ellos son cuidadosos, pero lamentablemente el lugar donde hoy escogieron estar es muy peligroso, por lo que se unen dos corrientes de quebradas con fuerte caudal", añadió Carlos Emilio Torrez

Después de varios minutos de búsquedas, los bomberos sacaron a Steven Moreno, el otro joven que perdió la vida.

En este mes de septiembre la cifra de fallecidos por esta misma situación asciende a 6 personas, eso preocupa a las autoridades porque no se está poniendo en práctica las recomendaciones.