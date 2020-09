Matan a un hombre de una puñalada en la cabeza en León

Los presuntos agresores le propinaron una puñalada en la cabeza dejándole incrustado un cuchillo en la cabeza. Foto: TN8

Maykel Abel Delgado Espinoza, de 39 años de edad, fue asesinado, tras ser agredido por unos sujetos, cuando intentaba defender a un familiar de los malhechores.



La víctima falleció en hospital Óscar Danilo Rosales Argüello; el suceso se registró la madrugada de este domingo en el parque del tope del indio, ubicado en la comunidad indígena de Sutiaba en León.

Según nos relata el tío de la víctima, su hermano y su sobrino, estaban celebrando un cumpleaños y él cuando regresaba a esa hora a su casa los hombres intentaron robarle una bolsa.

"Como a las dos de la mañana yo me vengo a dormir a la casa de mi mamá, cuando tres tipos venían de oeste a este, en lo que yo estaba golpeando la puerta traía una bolsita de chicharrones, me la quisieron arrebatar como yo los traté, mi hermano salió encarrera con mi sobrino el difunto a buscar como defenderme, como los trató también mi hermano, entonces nos comenzaron agarrar a pedrada", relató Freddy Adolfo Espinoza, tío de la víctima.

"Nosotros nos estábamos capeando de las pedradas desde aquí, los seguimos aquel lado, me regresé yo, y mi hermano se fue con mi sobrino para aquel lado por el parque, cuando yo vengo para acá es cuando mi hermano me dice, Freddy jodieron a Maykel, pero yo pensé que era una pedrada la que le habían dado y fue una puñalada en la cabeza, parece que se le quebró el cuchillo y le quedó la vaina metida; no son de por aquí, nunca los había visto que anduvieran por este lado", agregó Espinoza.

Las autoridades policiales están tras la búsqueda y captura de los tres hombres que cometieron en crimen.