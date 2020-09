Hijo mata a su propio padre en el municipio de Nandasmo

En la vivienda del occiso quedó la evidencia del hecho, un charco de sangre que teñía las gradas de la entrada del hogar de la víctima Foto: TN8

Consternados se encuentran los pobladores del barrio Niños Alegres de Nandasmo, al despertar esta mañana con la noticia que un hijo había matado a su propio padre y aunque algunos dicen que todo está escrito en la Biblia, es impresionante que alguien pueda arrebatarle la vida al hombre que te vio crecer y procuró por años.

En la vivienda del occiso quedó la evidencia del hecho, un charco de sangre que teñía las gradas de la entrada del hogar de la víctima Francisco Sandino, de 45 años de edad, quien murió producto de varias estocadas propinadas con un arma blanca a manos de su hijo Bryan Sandino López de 21 años.

Según informe hospitalario Sandino murió producto de shock hemorrágico en el trayecto al hospital de Masaya, una de las estocadas que propició su muerte fue en la yugular.

Mientras su hijo Byran fue detenido por los agentes del orden público y se encuentran en las celdas preventivas de la estación policial, donde aguardará el proceso judicial en su contra.

Tras las rejas

"Yo me dije ¿qué sucedería en la noche?, porque solo las desgracia puede suceder a la media noche. Yo oí los llantos y unos gritos, me desperté, pero no me asomé, porque a mi me da miedo; luego oí correr el gentío, me asomé y miré pues que a él se lo llevaron pero yo miré nada, se lo llevaron al hospital y ya me comentaron que el hijo había matado a su padre, que estaban discutiéndome dijeron", dijo una pobladora.

La Policía Nacional refirió que este hecho se debió a las rencillas personales entre padre e hijo que desde hace algún tiempo venían sosteniendo a pesar de no habitare en la misma casa pero si ser vecinos.

Informe policial

NOTA DE PRENSA No. 194 – 2020

La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua:

CAPTURA DE DELINCUENTE AUTOR DE MUERTE HOMICIDA, OCURRIDA HOY SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020, EN MUNICIPIO NANDASMO, DEPARTAMENTO MASAYA.

Hoy sábado 26 de septiembre de 2020, a las 3:30 de la madrugada, Policía Nacional fue informada a través de la línea de emergencia 118, por ciudadano identificado con iniciales S.P.G., de la muerte de Luis Francisco Sandino Gaitán, 43 años de edad (q.e.p.d.), entrada a municipio de Nandasmo, 300 varas al norte, 20 varas al este, departamento Masaya.

Equipo técnico de investigación y peritos de criminalística se presentaron al lugar, encontraron cuerpo sin vida de Luis Francisco Sandino Gaitán, con lesiones producidas con arma corto punzante, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena, recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritajes químico y biológico.

Como resultado de las investigaciones, Policía Nacional determinó que la víctima Luis Francisco Sandino Gaitán, discutió en estado de ebriedad con su hijo Brayan José Sandino López, 21 años de edad, quien le asestó estocada con arma corto punzante (cuchillo), ocasionándole la muerte.

Cuerpo de la víctima examinado por médico forense de Masaya determinó causa de muerte: Shock hipovolémico.

Policía Nacional capturó al delincuente Brayan José Sandino López, será remitido a las autoridades competentes.

Nuestra institución reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades.

Managua, sábado 26 de septiembre de 2020.