Accidente de transito cobra la vida de motociclista

El joven motociclista Axel Adam Ortiz Guevara de 35 años de edad, perdió la vida esta noche al impactar de frente contra un camión repartidor de gaseosas en el km 55 de la carretera a Niquinohomo exactamente frente a la tapicería Alemán.

La motocicleta de Axel con número de placa M176949 quedó prácticamente desbaratada producto del fuerte impacto, uno de sus zapatos quedó sobre la carretera, parte de la masa encefálica regada en el asfalto, mientras su cuerpo en un costado de la vía, una escena dantesca y llena de dolor para los habitantes de la zona y familiares.

"Nosotros estábamos dormidos cuando oímos un fuerte estruendo, le digo a mi esposa, escucha, alguien choco, cuando me salgo a ver, el hombre estaba con su cabeza desbaratada y ya ahí no había nada que hacer, no se sabe si iba bolo o manejaba muy rápido pero fue una muerte inmediata aquí vino la cruz roja con la ambulancia pero no había nada que hacer ese hombre murió ahí mismo" expresó un poblador fuera de cámara.

Los agentes de tránsito se presentaron al lugar, el cuerpo fue examinado por el médico forense, es así que el occiso fue entregado a sus familiares quienes recibieron el apoyo de traslado por parte de las autoridades municipales de Niquinohomo, para brindarle sus honras fúnebres en Pio XII lugar de donde era originario.

Mientras Douglas Antonio Pérez y el camión que conducía fue trasladado a la estación policial para las debidas investigaciones de esta caso que deja luto a una familia nicaragüense. Es por esta razón que los agentes del orden mantiene su llamado constante a la ciudadanía a respetar las señales de tránsito, evitar el exceso de velocidad y consumo de licor ya que esta es una de las principales causas de mortalidad sobre las carreteras.