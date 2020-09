Anciana se salva de morir bajo las llantas de un furgón en La Subasta

Foto: Accidente de tránsito con furgón en La Subasta / TN8

Una señora identificada como Digna Thelma Palacios Mairena de 70 años de edad, resultó este viernes con una severa lesión en su pierna derecha al ser impactada por un furgón, propiamente en los semáforos de La Subasta, Distrito VI de Managua.

El hecho ocurrió cuando la anciana intentaba cruzar los tres carriles de esta peligrosa vía, acción que según el conductor de la pesada máquina, lo hizo de manera imprudente.

Relato de los hechos

“Estaba en el semáforo yo, en rojo estaba, estaba la fila, cuando se puso en verde los carros comenzaron a avanzar al suave, pero la señora se me pasó de un solo. Yo me fijé en el carril de los lados, yo sentí algo y me paré; gracias a Dios no pasó a más, fue leve”, dijo José Vargas, conductor de la furgoneta.

Testigos expresaron que en su mayoría los transeúntes son imprudentes, a tal punto que no hacen el debido uso de los puentes peatonales.

“Las personas se ponen a criticar sin saber nada, ella además que se cruza a esta altura (señalando la cuneta), se baja a esta altura y vos sabes que en el cualquier momento ella se cae y cae en los brazos del camión. Me gustaría que esas personas se suban arriba (como furgonetas), que vean el peligro; nosotros tenemos como cuatro puntos de la vida. A veces uno queda ciego, no ves nada (señalando la parte delantera del furgón)”, dijo Oliver Vílchez , también furgonero.

Miembros de la Cruz Roja Nicaragüense atendieron a la señora y la trasladaron al Hospital Alemán Nicaragüense para ser atendida por médicos especialistas.

Sería importante sumarnos a la cortesía en caso de que ancianos y niños requieran nuestra ayuda al cruzar. La dirección de Tránsito Nacional ha solicitado en reiteradas ocasiones tomar la mano de estos para evitar este tipo de situaciones.