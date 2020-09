Mala maniobra deja furgón volcado en el occidente de Nicaragua

Foto: La mala maniobra del conductor de un camión fue la causa del accidente/TN8.

La tarde de este jueves bajo lluvia se reporta un segundo accidente en el Km 35 y medio carretera Managua-Nagarote, el conductor de un cabezal termina volcado en una cuneta y milagrosamente resultó ileso.

"En la vuelta se encontró, iba un furgón para allá y por no darle, él lo esquiva en la trompa, para no pegarle y que no encuentre de frente, entonces se orilló un poquito pero la carga se lo lleva. La carga es mentira se lo llevó, pero el conductor del furgón fue el del encabe porque venía aventajando. Él viene de Puerto Corinto va para Managua, el transporta productos alimenticios secos, iba para un almacén; se llama Dionisio, y casi me vengo con el al raid, pero veníamos detrás de él, gracias a Dios no pasó a más, fue en términos de segundos", explicó, Medardo Guerrero, testigo del accidente.

Causa del accidente

La mala maniobra del conductor de un camión al intentar aventajar a exceso de velocidad fue la causa del accidente. El conductor del furgón venía de Puerto Corinto hacia Managua, transportando productos alimenticios.

"Yo giré un poco el camión a la derecha y me hizo tambalear, la cuneta fue la que me botó, un furgón me aventajó. Sí, yo por evitar capear la trompa del cabezal me hizo tambalear, ideay es carga de 20 y viene hasta arriba me hizo tambalear y no lo pude controlar. Gracias a Dios a mi no me pasó nada, pero el camión está dañado", manifestó, Dionisio Martínez, conductor del furgón volcado.

Entre el período del lunes 14 al domingo 20 de septiembre del corriente año, se reportaron más de 600 accidentes de tránsito, según lo revelado este pasado lunes 21 de septiembre en el complejo policial plaza El Sol. El informe detalla que 16 personas murieron y 51 resultaron lesionadas.