Familia lamenta pérdidas totales por incendio en el barrio Los Martínez

Cuatro sillas fue lo único que le quedó a Doña Idania Cuadra, después que la noche de este miércoles un incendio redujera a cenizas su vivienda en el barrio Los Martínez, Distrito II de Managua.

Al momento de la emergencia tres personas se encontraban en la casa, incluida una niña, las que fueron auxiliadas por vecinos, evitando una desgracia mayor.

Este jueves por la mañana personal de la Alcaldía de Managua realizaba una valoración de los daños y levantaban los escombros de lo que un día fueron artículos del hogar.

"Yo no estaba, estaban solo mis hijas, pero dicen que a las 9:30 de la noche comenzó el incendio y no saben qué fue lo que lo ocasionó. Pero gracias a Dios no hubo ni una persona afectada y estamos bien gracias a Dios (...) Perdimos todo, todo, pero aquí estamos gracias a Dios", compartió Idania Cuadra, propietaria de la casa.

El incendio afortunadamente no se propagó a las casas vecinas y las causas de éste son investigadas minuciosamemte por bomberos y la policía.

Solidaridad con la familia

Esta familia ha perdido todo. Si deseas ser parte de su nuevo comienzo puedes dirigirte al barrio Los Martínez, propiamente de la Terminal de la 101, dos cuadras al este y una al norte.

"Eso fue terrible, se incendió todo, fue terrible; los vecinos tirando agua y apagaron una parte. Yo estaba sentada afuera y dije estaban quemando basura, que huele a quemado, y le dije a mi hija 'qué hiede a humo quemado'. Cuando ya miramos que se estaba quemando y eso fue rápido, como en 10 minutos ya estaba reducido todo y fue terrible lamentablemente", expresó Margarita Galería, vecina.

Crónica TN8 hace un llamado de precaución a la población nicaraguense, por eso es importante desconectar todo artículo eléctrico una vez utilizado.

Recuerda que la vida de tu familia vale mucho y siempre hay que cuidar los aposentos.