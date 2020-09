Foto: Managua: Incendio devora vivienda del barrio Los Martínez/TN8

Reducida a cenizas acabó la vivienda de la señora Listuania Cuadra de 54 años de edad, quien salió corriendo al ver como de la nada empezaron a surgir llamas desde el interior de su hogar. Supuestamente el recalentamiento de una cocina fue el detonante para que las llamas acabaran con el inmueble.

El suceso que tuvo lugar en el barrio Los Martínez, precisamente de la terminal de la ruta 101, dos cuadras al este y media al norte; movilizó de manera inmediata a los vecinos, quienes no la pensaron dos veces y se dispusieron a tratar de sofocar las llamas, que cada segundo que pasaba cobraban una fuerza mayor.

La infraestructura del inmueble era a base de madera y zinc, lo que agilizó que el siniestro acabara con todo a su paso y que se corriera el mismo riesgo en las propiedades vecinas, lo que afortunadamente no llegó a pasar.

#ÚLTIMAHORA | Incendio ocurrido en el barrio Los Martínez, #Managua consume una vivienda y la reduce a cenizas.



Preliminarmente se conoce que una cocina que dejaron conectada dentro el inmueble fue lo que causó el siniestro al recalentarse. pic.twitter.com/JtZIIcyQaY — TN8 Nicaragua (@canaltn8) September 24, 2020

"Nosotros estábamos en nuestras casas y de repente miramos que la señora salió corriendo, nos dejamos venir y las llamas estaban solo adentro; pero en cosa de segundos ya todo estaba en llamas, hasta el palo de mango que tienen afuera", relataban algunos vecinos

"Quisimos sacar algunas cosas; pero no se pudo, como es de madera la casita, se quemó más rápido. Agarramos baldes y mangueras y nos pusimos a buscar como apagarlo en lo que venían los bomberos", afirman los vecinos que colaboraron para que las llamas no se propagaran.

#ÚLTIMAHORA | Se registra un incendio en el barrio Los Martínez de la terminal de la ruta 101, 1 cuadra al este 1 al norte. pic.twitter.com/WmOedvbpYM — TN8 Nicaragua (@canaltn8) September 24, 2020

Estos agregaron que en este lugar son todos unidos y que no les importó nada que pudiera poner en riesgo su vida con tal de hacer la buena obra por esta vecina que hoy ha quedado prácticamente en la calle.

Siniestro que redujo a cenizas humilde vivienda

En el siniestro al que los Bomberos de diversas instituciones llegaron a controlar y apagar. Una hija de la dueña de la propiedad Davieska Cárdenas de 25 años terminó afectada al quemarse cuando trataba de salir. Está sufrió quemaduras en uno de sus pies y en una mano, ambas quemaduras son leves, de primer grado.

Las investigaciones ya se están realizando por parte de la Policía y los Bomberos, quienes darán su dictamen acerca de lo que realmente causó el siniestro que redujo a cenizas esta humilde vivienda