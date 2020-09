Tras dos días de búsqueda encuentran a joven que se ahogó en Estelí

Foto: Encuentran cuerpo de joven que murió en una poza de Estelí / TN8

En horas de la mañana del lunes 21 de septiembre, los Bomberos Unificados y miembros de la Cruz Roja Nicaragüense sacaron el cuerpo sin vida de un joven que se había sumergido en una poza en la ciudad de Estelí.

Aracelis del Carmen Gómez se aferraba a su fe con la esperanza de encontrar a su único hijo con vida, porque la última vez que lo vieron fue cerca de esta poza conocida como La Joya, en el barrio con el mismo nombre al oeste de la ciudad de Estelí.

“Mi hijo no tomaba, no le gustaba salir, por eso a mí me sorprendió porque tenía varias horas de no llegar a la casa. Él me dijo que se iba a bañar a la poza, pero este lugar es muy profundo, no es cualquiera que se introduce. Mis vecinos me dijeron que lo vieron aquí”, expreso Carmen Gómez, madre del fallecido.

Búsqueda incesante

Dos días de intensa búsqueda por parte de los Bomberos Unificados y miembros de la Cruz Roja Nicaragüense finalizaron hasta que localizaron el cuerpo sin vida de Santos Polanco Gómez de 21 años.

“Supuestamente el muchacho no sabía nadar bien y se metió en la parte honda y ya no lo volvieron a ver hasta ahorita que la Cruz Roja ya confirmó que el cuerpo ahí está. Es algo muy triste, solo tenía 21 años de edad; las personas tienen que tener cuidado cada vez que se vayan a bañar”, recalcó Miguel Arce, habitante.

Para las instituciones de salvamento y rescate se les complicó poder sacar al fallecido porque estaba entre un enorme árbol y alambres de púas, aproximadamente a 7 metros de profundidad, por tal razón llegaron al lugar especialistas en buceo.