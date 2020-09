Arrestan a sujeto señalado de violar a una joven de 18 años en Managua

Foto: Capturan a sujeto señalado de cometer violación en Managua / TN8

Miembros de la división de protección ciudadana y agentes de búsqueda y captura de la Policía Nacional, en horas del mediodía de este lunes, lograron el arresto de un sujeto señalado de ser supuestamente el autor de violación en contra de una joven de iniciales A.S.A.G, de 18 años.

La captura fue efectiva tras el allanamiento de la vivienda del señalado identificado con el nombre de Alberto Antonio López, de 19 años de edad, ubicada de donde fue la bloquera Briones, dos cuadras abajo, en el barrio Walter Ferreti, Distrito V de Managua.

Te interesa: Policía presenta informe en el que figura femicida de Villa Reconciliación

El aberrante suceso se registró según la mamá de la víctima el pasado sábado 19 de septiembre, en que el señalado supuestamente la agredió físicamente pues presenta varios moretones en diferentes partes del cuerpo y la intimidó con arma blanca.

"Ojalá te pudras en la cárcel"

“Alberto sos un maldito, te di la confianza para que jalaras con ella con permiso, te abrí las puertas de mi casa y así me pagaste. Me la golpeabas e intimidabas, sos un maldito, ojalá te pudras en la cárcel“, le gritaba con rabia la mamá de la víctima.

Foto: Capturan a sujeto señalado de cometer violación en Managua / TN8

El detenido argumentó ser inocente y que sostenía un noviazgo y que jamás le haría daño a esa joven.

“Yo no sé porqué me están deteniendo, ella es mi novia, aparte ni un morado anda y cual machete, yo no le hice nada“, dijo Alberto Antonio López, mientras ocultaba la mirada agachando la cabeza.

La indignada madre golpeó al supuesto verdugo de su hija y pedía a una sola voz por justicia.

En una patrulla policial fue trasladado a la subdelegación del Distrito V de policía mientras se determina su inocencia o culpabilidad.

Cabe decir que en los diferentes planes operativos contra la delincuencia, la Policía Nacional la semana pasada logró poner tras las rejas a un total de 65 elementos por delitos de alta peligrosidad, de estos 22 en Managua por robo con intimidación.