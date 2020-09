Foto: Mujer bajo amenazas de muerte en Managua / TN8

Un desalmado sujeto identificado como Luis Abraham Beeker Labonte mantiene bajo amenaza de muerte a una mujer en el barrio Vista del Xolotlán.

La víctima, Mariana Teresa Alvarado Mairena de 19 años de edad, vive un acoso desde hace varios meses por parte de este individuo que recientemente creyéndose el dueño absoluto de la vida de la mujer irrumpió en la casa donde habitaba, agrediéndola brutalmente y robando el dinero de su negocio.

“Él desde hace tiempo atrás ha estado obsesionado conmigo, pero yo jamás lo acepté, ese día llegó tomado, descontrolado y quería que yo me saliera y no lo hice, él movió el portón y el candado se desprendió”, dijo Mariana Teresa Alvarado Mairena.

Foto: Mujer bajo amenazas de muerte en Managua / TN8

El hombre salió y regresó exigiendo dinero y fue en ese momento que le dijo que si ella no iba a ser de él, no sería de nadie y fue en ese instante donde golpeo la mejilla de la señora Alvarado robándose una cantidad de más de 5 mil córdobas.

“Él me dijo que si yo no cerraba esa venta me iba a pegar fuego en toda la casa para quemarme, o si me miraba en esa venta despachando me iba a matar, es ahí cuando él me pega por tercera vez me revienta la nariz y me dio una patada en mi parte intima y me fracturó, mis vecinos me ayudaron a sacarlo” agregó Alvarado Mairena.

Foto: sujeto identificado como Luis Beeker mantiene bajo amenaza a una mujer / TN8

El sujeto continuó su amenaza esta vez por la noche, no obstante Alvarado se encontraba acompañada de su familia “Empezó a agarrar a patadas los portones, a pedradas las casa y dijo que lo único que el quería era mi cabeza que me sacaran para matarme”, destacó la joven madre de un niño de tan solo 3 años de edad.

Al no conseguir su objetivo exigió una cantidad de 6 mil córdobas, sin embargo el señor Andrés Alemán Peña de 43 años de edad, esposo de la tía de la víctima, decidió salir a enfrentar al sujeto pero el agresivo individuo le lanzó una pedrada en su ojo izquierdo provocándole una lesión tan seria que tuvo que ser operado de emergencia.

Foto: Mujer bajo amenazas de muerte en Managua / TN8

“En la casa llegan a cada rato pasan diferentes hombres cómplices de él, les pido a las autoridades que capturen a ese hombre, incluso hasta la misma mujer de ese hombre acosa a mi hija, anoche que llegué a la comisaría de la mujer ella estaba en frente de la casa para informarle a el que estaba pasando" añadió la mamá de la víctima, Yanina Mairena Zavala de 39 años de edad

Foto: Mujer bajo amenazas de muerte en Managua / TN8

"Él quiere que la entreguen, que lo único que quiere es a Mariana, ayer pasó con una arma en la mano diciendo que tiene anda una bala con el nombre de Mariana, dice que donde la vea la va a matar”, concluyó la mamá de la víctima

Las amenazas son constantes y la incertidumbre crece cada día más que pasa sabiendo que el sujeto esta afuera esperando el momento de atacar nuevamente ya que según los afectados el hombre intimida a todo aquel que se acerque a la vivienda, tanto así que la familia ha decidido dejar sola su casa para evitar que este violento hombre que día y noche vigila como un endemoniado centinela siga agrediéndolos.