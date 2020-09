Sacan sin vida de las aguas de Xiloá a sujeto conocido como “El Gemelo”

El sujeto únicamente conocido como “El Gemelo” vivía en el barrio Tierra Prometida Foto: Referencia

Buzos de la Cruz Roja Nicaragüense estuvieron aproximadamente una hora, buscando el cuerpo de un hombre que se había ahogado en las aguas de la laguna de Xiloá este domingo 20 de septiembre del 2020.

Según testigos la víctima entró en estado ebriedad a la parte más onda del balneario e iba acompañado de otro sujeto.

#Nicaragua | Cruz Roja y Policía Nacional realizan labores de búsqueda de un hombre apodado como "El Gemelo", habitante del barrio Tierra Prometida, Distrito III de #Managua.



Según testigos se hundió en las aguas de Xiloá a mediodía de este domingo pic.twitter.com/TOFZ8wRNBD — TN8 Nicaragua (@canaltn8) September 20, 2020

“Nosotros veníamos en la mañana, a consumir y disfrutar, veníamos 9 personas pero el brother (la víctima) cuando miró a uno de los que nos acompañaba se le pegó en el camino, cuando estamos aquí estamos disfrutando pero después los vi sofocados en el agua y yo logro agarrar al chaparro que se había metido con él y ya no pudimos sacar al otro, cuando miré el muchacho se hundió”, dijo Erling Francisco Rodriguez Morales, habitante del barrio Erlinda López.

El sujeto únicamente conocido como “El Gemelo” vivía en el barrio Tierra Prometida, ubicado en el Distrito III de Managua y su cadáver fue sacado de las aguas por los buzos a las 2 de la tarde.

“Se realizó una búsqueda entre 20, 30 y 40 pies en diferentes formas, aspiral, harado… hasta encontrar con el cadáver”, destacó el buzo de la Cruz Roja Nicaragüense, Alfonso Cabrera.

#AHORA #Nicaragua | Recuperan cuerpo de "El Gemelo", quien habitaba el en barrio Tierra Prometida, #Managua



Buzos de Cruz Roja lograron sacar el cuerpo desde una profundidad de 20 pies pic.twitter.com/al9jBWYImb — TN8 Nicaragua (@canaltn8) September 20, 2020

El cuerpo de la víctima fue retirado por un equipo del Instituto de Medicina Legal nicaragüense, para posteriormente ser reconocido por familiares, ya que las personas que lo acompañaban no lo conocían y aseguraban que el hombre decidió acompañarlos espontáneamente.

Recomendaciones

Es necesario que la población nicaragüense tome en cuenta medidas de precaución al momento de estar en un balneario, estas pueden ser las siguientes:

- No meterse al agua después de comer

- Si toma alcohol no debe entrar en la playa

- Cuidar a los niños y ancianos

- Evitar estar solos

- Si no sabe nadar no entre a profundidad