Chontales: triple choque en la carretera de deja un lesionado

Foto: Triple choque en la carretera de Chontales deja un lesionado / TN8

Un cabezal impactó en la parte trasera de un camión, y este se estrelló contra un costado delantero de una camioneta al intentar cruzar el puente Santa Rita, Kilómetro 147.5 carretera Juigalpa hacia El Rama dejando el saldo de una persona lesionada.

El cabezal cargado de aceite vegetal era conducido por Víctor Alonso Lazo Aguilar, de 28 años de edad.

Este impactó con la parte trasera del camión conducido por Cristián Ruedas de 24 años de edad, lo que provocó que se estrellara contra la camioneta Hilux conducida por el señor Víctor Manuel Pérez González y que se llevaran tremendo susto cuando esté tenía su preferencia para cruzar el puente Santa Rita.

Aparentemente las causas del accidente fue conducir a exceso de velocidad al intentar cruzar un puente angosto en la carretera de Chontales. Habitantes de la zona señalaron al conductor del cabezal como el responsable de la triple colisión.

Tras el accidente, el tráfico se detuvo por varios horas de la tarde de este sábado.

Al lugar se hicieron presentes las unidades de primeros auxilios, Miembros de la Dirección General de Bomberos y Técnicos de emergencia de Cruz Roja en conjunto atendieron al lesionado identificado con el nombre de David Chávez Gómez, 38 años de edad, originario de Managua quien resultó con una herida en la cabeza producto del impacto entre los vehículos pesados.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional de Chontales llegaron al sitio a levantar el croquis, entrevistas y las respectivas investigaciones del hecho para determinar el estado de responsabilidad de los conductores involucrados.

"Me detuve para darle pasada al camión, cual fue el susto que no guardo la distancia la pipa y se dio el percance,en ese momento viajaba con mi hija y dos personas más, yo solo mire venir el camión", comentó Víctor Manuel Pérez González, conductor de la camioneta.

" Yo vengo de Acoyapa hacia Managua en el camión, yo le doy el pase a la camioneta, pero como él me da el pase a mi, yo de repente siento el golpe atrás, me empuja y es ahí donde le pegue a la camioneta, mi ayudante está golpeado ya que pegó en la parte trasera del vidrio, no me dio chance donde agarrar gracias a Dios solo daños materiales ", expresó, Cristian Ruedas, conductor del camión.