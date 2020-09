Dos radiotécnicos fueron colisionados por un taxi en Managua

Foto: Accidente de tránsito en sector de la 27 de Mayo / TN8

La supuesta mala maniobra de un taxista al realizar un giro indebido, dejó este jueves con golpes y heridas de consideración a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta en las cercanías a la 27 de Mayo, en Managua.

Los lesionados son Juan Carlos Valdés y Manuel Reynosa, ambos primos, los cuales se dedican a la reparación de televisores. Al momento del accidente iban con destino al Mercado Israel Lewites a hacer entrega de uno de estos, el cual quedó destruido sobre la vía.

"Nosotros vamos en nuestra preferencia, el hombre está parado ahí y dobla en U y no tiene por qué doblar en U por que es una raya amarilla. Cuando vemos está frente a nosotros, anante (por dicha) no me desnuco con todo y televisor", dijo uno de los lesionados.

"Es que yo me iba a meter en este parqueo, un taxi me dio pasada entonces ellos aventajaron el taxi cuando yo venía cruzándome", dijo el taxista Mario Herrera.

Atención a los lesionados

Al lugar se presentó una ambulancia de Cruz Roja Nicaragüense, cuyos paramédicos se encargaron de la atención y traslado de uno de los pacientes al hospital más cercano. "Politrauma, múltiples golpes en todo el cuerpo, tiene un traumatismo a nivel de la pelvis lado izquierdo y vamos a trasladarlo al Hospital Lenín Fonseca para que sea valorado por galenos de ese centro asistencial", dijo el técnico en emergencias médicas.

Aparentemente los ocupantes de la motocicleta viajaban en estado de ebriedad, pero la Policía Nacional averigua la causa que provocó la colisión donde una vez más está de por medio un motociclista.

Afortunadamente los dos llevaban el casco de seguridad al momento de la colisión.

Al menos seis motociclistas se vieron involucrados en accidentes de tránsito este jueves, por lo que las autoridades insisten en que lo ideal es respetar las señales al desplazarse en las diferentes carreteras.